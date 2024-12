Janja posta foto com Lula no hospital: 'Gratidão por caminhar ao seu lado'

A primeira-dama Janja publicou nas redes sociais fotos ao lado do presidente Lula no corredor do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (13).

O que aconteceu

"Um passo depois do outro", escreveu Janja. Nas fotos, Lula aparece caminhando ao lado da primeira-dama e da equipe médica.

Janja disse que ver Lula caminhando trouxe mais emoção ao seu dia. "Tenho certeza que essa imagem também levou tranquilidade para todos que tanto se preocupam e tem carinho pelo presidente", escreveu.

Na manhã desta sexta (13) o presidente deixou a UTI e, após o almoço, publicou um vídeo caminhando no hospital. O vídeo foi a primeira imagem de Lula desde a cirurgia de emergência na madrugada de terça (10).

Lula está com um curativo na cabeça, ele retirou o dreno na noite de quinta (12). "Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte!", postou o presidente na tarde desta sexta (13), no seu perfil no Instagram. "Andando pelos corredores com Marcos Stavale, o neurocirurgião responsável pelo meu procedimento, conversando bastante, me alimentando bem e, em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira."

A previsão é que ele retorne à Brasília na próxima segunda (16). Lula deve ter alta hospitalar no início da semana, mas o seu cardiologista Roberto Kalil Filho já ressaltou que essa alta não é médica. Embora ele esteja despachando do hospital e conversando com ministros, seus médicos já alertaram que ele não deve passar por estresses.