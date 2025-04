Ciro Nogueira se reúne com Hugo Motta para apresentar proposta alternativa à de isenção do IR

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente do Progressistas, se reuniu com o presidente da Câmara dos Dpeutados Hugo Motta na manhã desta quinta-feira, 3, para apresentar uma proposta alternativa ao projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Nogueira afirmou que a proposta visa "preservar a boa medida" do governo federal.

Segundo Nogueira, entre as sugestões propostas pelo PP há alternativas às compensações, com vistas a proteger microempresas e profissionais liberais.

O partido propôs a ampliação da faixa de corte para até R$ 150 mil em dividendos, indicou.

Também foi sugerido um corte linear de 2,5% nos benefícios fiscais como forma de compensar a perda de arrecadação com o projeto, com algumas exceções, como com relação a empresas do Simples Nacional.