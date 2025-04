Índia diz que está estudando impacto de tarifa dos EUA e promete buscar acordo comercial

Por Aftab Ahmed e Manoj Kumar e Shubham Batra

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia disse nesta quinta-feira que está estudando o impacto da tarifa de 27% imposta pelos Estados Unidos sobre suas importações e prometeu buscar um acordo comercial neste ano, sinalizando um tom conciliatório, apesar de não ter conseguido obter alívio da política comercial do presidente Donald Trump.

A resposta de Nova Délhi veio horas depois de Trump ter anunciado as tarifas drásticas que aumentaram o estresse sobre a economia global e fizeram com que os mercados de ações despencassem.

Embora Trump tenha dito que os produtos indianos sofrerão uma tarifa de 26%, o decreto da Casa Branca colocou a taxa em 27%. O Ministério do Comércio da Índia também fixou a tarifa em 27%, citando o decreto.

Uma tarifa básica de 10% entra em vigor no sábado, antes que a tarifa recíproca restante e mais alta entre em vigor a partir de 9 de abril.

O Ministério do Comércio da Índia está "examinando cuidadosamente as implicações" do anúncio dos EUA e também conversando com a indústria e os exportadores indianos sobre sua avaliação das tarifas, segundo um comunicado do ministério.

"O departamento também está estudando as oportunidades que podem surgir devido a esse novo desenvolvimento na política comercial dos EUA", disse, referindo-se ao acordo entre Trump e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em fevereiro para trabalhar na primeira fase de um acordo comercial até o outono (no Hemisfério Norte) de 2025.

"As conversas em andamento estão focadas em permitir que ambas as nações aumentem o comércio, os investimentos e as transferências de tecnologia", disse, referindo-se às negociações entre os dois lados. "Continuamos em contato com o governo Trump sobre essas questões e esperamos levá-las adiante nos próximos dias."

Nova Délhi também está considerando ajudar os setores de exportação prejudicados pelas novas tarifas, disse uma fonte do Ministério do Comércio.

Autoridades indianas realizarão reuniões virtuais neste mês com seus pares dos EUA para discutir um acordo comercial, disse a fonte.