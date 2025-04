PMI de serviços dos EUA avança a 54,4 em março, revela S&P; PMI composto sobe a 53,5

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA subiu de 51 em fevereiro para 54,4 em março, segundo a pesquisa final S&P Global, divulgada nesta quinta-feira, 3. Analistas consultados pela FactSet, previam alta menor, a 54,3, em linha com a leitura preliminar do mês.

O PMI composto dos EUA, que engloba serviços e indústria, subiu de 51,6 em fevereiro para 53,5 em março, também em linha com a previsão da FactSet e o levantamento preliminar. Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade.

No relatório, a S&P Global alerta que o custo de inflação subiu ao nível mais alto em 18 meses e que o sentimento empresarial enfraqueceu ao nível mais baixo desde dezembro de 2022, com exceção apenas do período de incerteza elevada em setembro do ano passado com as expectativas para as eleições presidenciais.