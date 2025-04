Tarifas de Trump aumentarão custos das empresas e prejudicarão exportações

Por Christoph Steitz e Casey Hall e David Gaffen

FRANKFURT/XANGAI/NOVA YORK (Reuters) - As empresas de todo o mundo enfrentam nesta quinta-feira um futuro de preços mais altos, turbulência comercial e acesso reduzido ao maior mercado do mundo, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou seus piores temores ao instituir amplas tarifas comerciais sobre todo o mundo.

Trump intensificou sua guerra comercial com taxas tarifárias de 10% a quase 50%. Ele diz que as taxas trarão empregos de volta aos Estados Unidos -- mas os executivos das empresas estão concentrados na possibilidade de aumentar os preços, reduzir as remessas ou cortar completamente a atividade de investimento.

"A realidade é clara: essas tarifas aumentarão os preços de milhares de produtos de uso diário -- de telefones a alimentos -- e isso alimentará a inflação em um momento em que ela já é desconfortavelmente persistente", disse Nigel Green, CEO da consultoria financeira global deVere Group.

As empresas de transporte marítimo, um dos principais canais do comércio global, estavam entre as primeiras a soar o alarme na quinta-feira, enquanto muitos outros líderes empresariais mantiveram um perfil discreto enquanto ponderavam sobre a nova realidade.

"O plano tarifário anunciado pelo governo dos EUA foi significativo e, em sua forma atual, claramente não é uma boa notícia para a economia, a estabilidade e o comércio globais", disse a Maersk, a segunda maior empresa de transporte de contêineres do mundo.

"Ainda é muito cedo para dizer com segurança como isso vai se desenrolar", acrescentou a empresa dinamarquesa.

A empresa alemã de transporte de contêineres Hapag-Lloyd também afirmou que as tarifas podem afetar a demanda, os fluxos de carga e os custos. A quinta maior empresa de transporte de contêineres do mundo disse que poderia ser forçada a ajustar sua rede de serviços em resposta.

Dirk Jandura, presidente da associação BGA da Alemanha, que representa os importadores e exportadores, também fez eco a esses temores.

"Teremos que traduzir as tarifas em aumentos de preços e, em muitos casos, isso significa uma queda nas vendas", disse ele.

PRODUTORES ASIÁTICOS ATINGIDOS

Trump vê as tarifas como uma forma de proteger a economia dos EUA da concorrência global que considera desleal e uma moeda de troca por melhores termos de comércio.

O método mais comum de lidar com as tarifas é aumentar os preços, repassando o custo aos clientes na medida do possível. Outras empresas podem tentar diversificar as cadeias de suprimentos, mas a tarifa adicional de 34% imposta por Trump à China foi acompanhada por tarifas de 46% e 49% sobre o Vietnã e o Camboja, respectivamente -- todos países asiáticos para os quais as empresas estavam transferindo a produção.

As ações das marcas ocidentais de roupas esportivas Nike, Adidas e Puma caíram drasticamente na quinta-feira, uma vez que o Vietnã, a Indonésia e a China são os principais mercados de origem de seus produtos.

As ações da Apple caíram 7% em Frankfurt, refletindo as preocupações com a grande base de fabricação da fabricante do iPhone na China.

Nos EUA, os varejistas Target e Best Buy disseram que terão de aumentar os preços, mas é mais provável que suas margens sejam reduzidas, e a Target e o Walmart têm tentado negociar com os fornecedores chineses que já estão lidando com uma economia desacelerada.

Os consumidores norte-americanos pagarão mais caro por coquetéis, champanhe e cervejas estrangeiras, as marcas desaparecerão dos cardápios dos bares e os empregos serão perdidos em ambos os lados do Atlântico, segundo as entidades do setor de bebidas.

Algumas empresas europeias que atendem principalmente a consumidores de alta renda estavam planejando aumentar os preços mesmo antes da confirmação das tarifas de 20% sobre as importações da União Europeia.

A Illy Caffe e a Ferrari, da Itália, afirmaram que aumentarão os preços, calculando que os consumidores de café premium e os compradores de carros esportivos serão capazes de absorver o custo extra.

A Lavazza, outra fabricante italiana de café, disse que pode acelerar os planos de expansão de sua fábrica nos EUA, mas a empresa precisa primeiro avaliar o impacto das possíveis tarifas sobre os grãos verdes do Brasil.

Giovanna Ceolini, diretora da Confindustria Accessori Moda, que representa as empresas italianas dos setores de calçados, couro, peles e curtumes, disse que as tarifas dos EUA chegam em um momento em que as empresas já estão lutando contra o aumento dos custos.

"Temos medo de que nossas empresas sofram uma desaceleração (na demanda). Isso dependerá do fato de os americanos estarem dispostos a pagar um pouco mais (por nossos produtos)", disse ela.

Os analistas da Jefferies preveem um aumento de 6% nos preços de produtos de luxo nos EUA, já que as empresas estão buscando proteger suas margens.

(Reportagem de Christoph Steitz, em Frankfurt; Stine Jacobsen, em Copenhague; Elke Ahlswede, em Berlim; Alessandro Parodi, Isabel Demetz e Linda Pasquini, em Gdansk; Elisa Anzolin, em Milão; Helen Reid e Emma Rumney, em Londres; Casey Hall, em Xangai, e David Gaffen, em Nova York)