Vendas de carros da Tesla na Alemanha voltam a cair em março

(Reuters) - A Tesla viu seu volume de vendas na Alemanha cair 42,5% em março, de acordo com a agência alemã de tráfego rodoviário KBA, embora as vendas de veículos elétricos tenham aumentado em geral no país.

A KBA disse em seu site na quinta-feira que a Tesla vendeu 2.229 carros na Alemanha em março, uma queda de 42,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O número de Teslas vendidos entre janeiro e março de 2025 caiu 62,2%, para 4.935 unidades, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Em contraste, o número total de veículos elétricos recém-registrados aumentou 35,3% em março, disse a KBA.

Na quarta-feira, a Tesla disse que seu volume de vendas trimestral caiu 13%, sendo o mais fraco em quase três anos, prejudicado pelo aumento da concorrência global, uma reação contra as atividades políticas do presidente-executivo Elon Musk e por alguns clientes que aguardam uma atualização para seu carro mais vendido, o Model Y.

O ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck, disse em uma coletiva de imprensa na quinta-feira que a marca havia sofrido.

"A percepção é de que a paixão pela Tesla sofreu muito nas últimas semanas e meses, o que talvez seja uma boa oportunidade para o setor automotivo na Alemanha. Assim, inesperadamente, há também uma lacuna no mercado se eles trouxerem carros bons e potentes para o mercado", disse Habeck.

