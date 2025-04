EUA querem garantir que TikTok não espione as pessoas, sem interromper acesso à rede, diz Vance

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, comentou nesta quinta-feira, 3, que o acordo para permitir a continuidade de operações do TikTok nos EUA acontecerá antes do prazo final, mas evitou dar detalhes, em entrevista à Fox News. Vance disse que as discussões estão em andamento e a decisão final das autoridades norte-americanas serra anunciada somente pelo presidente do país, Donald Trump.

"Queremos garantir duas coisas: que TikTok não espione as pessoas e que o acesso ao aplicativo não seja interrompido para a população", afirmou o vice-presidente, destacando a importância da rede social chinesa para os americanos, principalmente o público jovem.

Vance também comentou sobre os rumores de que o bilionário Elon Musk poderá deixar sua posição no governo nas próximas semanas.

O vice-presidente elogiou o trabalho de Musk e disse que o bilionário já fez um "ótimo trabalho" em cortar burocracias e gastos do governo, afirmando que ele deverá continuar como conselheiro, mas sem dar detalhes sobre sua saída.