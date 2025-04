Tarifas dos EUA foram consideradas nos "piores cenários" do BCE, diz Kazimir

(Reuters) - As tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão, em grande parte, incluídas nos piores cenários das previsões do Banco Central Europeu, disse Peter Kazimir, membro do conselho do BCE, em um comentário enviado por email nesta quinta-feira.

"Esses acontecimentos já estão, em grande parte, incluídos em nossas previsões - entre os piores cenários para os quais devemos nos preparar", disse Kazimir. "Precisamos ver a resposta da União Europeia. No entanto, essa não é uma boa notícia para a economia."

(Reportagem de Jan Lopatka em Praga)