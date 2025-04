Bradesco libera Pix automático para clientes pessoa física e pessoa jurídica

O Bradesco liberou o Pix automático para clientes pessoas físicas e jurídicas. A modalidade permite que pagamentos recorrentes sejam programados para ser feitos com o método instantâneo, para contas como luz, Internet, planos de saúde e outros tipos de consumo. O funcionamento é similar ao do débito automático, mas o trilho é o do Pix.

A princípio, podem utilizar o serviço empresas que sejam correntistas do banco e que o utilizem para receber pagamentos de clientes que também tenham conta no Bradesco.

Para pagadores que são clientes de outros bancos, o serviço seguirá o cronograma do Banco Central, sendo liberado em 16 de junho.

O cliente PF tem de verificar se a empresa que receberá o pagamento oferece essa opção, e se este for o caso, basta cadastrar o pagamento lendo o QR Code disponível no aplicativo do banco.

É possível definir valores máximos para o agendamento, e os débitos são feitos inclusive em feriados e fins de semana, de forma gratuita.

As empresas que queiram receber via Pix automático devem entrar em contato com o gerente do banco para ativá-lo.