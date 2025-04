Crescimento do setor de serviços dos EUA perde força em março

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - O crescimento do setor de serviços dos EUA desacelerou para uma mínima de nove meses em março, sustentando as expectativas de que o crescimento econômico provavelmente sofreu uma forte desaceleração no primeiro trimestre em meio à incerteza causada pelas tarifas de importação.

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou nesta quinta-feira que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) do setor não manufatureiro caiu para 50,8 no mês passado, a leitura mais baixa desde junho de 2024, de 53,5 em fevereiro.

Economistas consultados pela Reuters previam queda para 53.

Uma leitura do PMI acima de 50 indica crescimento no setor de serviços, que responde por mais de dois terços da economia. O ISM associa uma leitura do PMI acima de 49 ao longo do tempo com o crescimento da economia como um todo.

O PMI se somou às pesquisas com consumidores e empresas, bem como a dados como gastos do consumidor e inflação, que levantaram preocupações sobre uma estagflação. As chances de uma recessão nos próximos 12 meses também aumentaram.

A enxurrada de tarifas do presidente Donald Trump desde que retornou à Casa Branca em janeiro minou a confiança das empresas e dos consumidores, lançando incertezas sobre a economia.

As estimativas para o Produto Interno Bruto do primeiro trimestre estão, em sua maioria, abaixo de uma taxa anualizada de 0,5%, com grandes chances de contração. A economia cresceu em um ritmo de 2,4% no trimestre de outubro a dezembro. Enquanto isso, a inflação aumentou, em resultado atribuído às taxas de importação já impostas ou pendentes.

Trump disse na quarta-feira que adotará uma tarifa básica de 10% sobre todas as importações para os Estados Unidos e taxas mais altas sobre alguns dos maiores parceiros comerciais do país.

A Fitch Ratings estima que as novas tarifas serão as mais altas em mais de um século.

Trump vê as tarifas como uma ferramenta para aumentar a receita para compensar os cortes de impostos prometidos e para reavivar a base industrial dos EUA, há muito em declínio. Economistas discordam e consideram os impostos de importação prejudiciais.

A medida de novos pedidos da pesquisa ISM caiu de 52,2 em fevereiro para 50,4 no mês passado. Embora a produção tenha aumentado, isso provavelmente se deveu à pressa das empresas em concluir os trabalhos pendentes antes que as tarifas entrassem em vigor. Um indicador de pedidos em atraso caiu de 51,7 em fevereiro para 47,4.

Com o crescimento quase parando, a medida da pesquisa de preços pagos por insumos de serviços caiu de 62,6 em fevereiro para um valor ainda alto de 60,9. A diminuição da demanda por serviços pode restringir a capacidade das empresas de aumentar os preços.

(Reportagem de Lucia Mutikani)