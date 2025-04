Solinftec inaugura fábrica de robôs no México, fruto de investimento de R$ 20 milhões

A Solinftec, empresa do setor de soluções de inteligência artificial e práticas agrícolas sustentáveis, anunciou na quarta-feira, 2, a inauguração de uma fábrica na Ciudad Juarez, no México. A unidade é fruto de um investimento de R$ 20 milhões, que será aplicado ao longo de cinco anos, e produzirá o Solix, robô autônomo movido a energia solar que atua tanto no monitoramento de lavouras quanto na aplicação de herbicidas em culturas como soja, milho, trigo e cana-de-açúcar. Os produtos produzidos no México poderão ser exportados para os Estados Unidos e para a América Latina.

"Toda vez que a gente chega em um país buscamos parceiros que possam atender à nossa demanda no curto prazo", disse o diretor de estratégias globais, Leonardo Carvalho.

O anúncio foi feito no mesmo dia em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende lançar novas medidas tarifárias ao comércio internacional.

"A gente entende que essas condições políticas vão acontecer a todo momento", afirmou o executivo, acrescentando que a operação pode ser afetada no curto prazo. "A gente como companhia não pode ficar refém desse processo. A empresa já está caminhando, não dependemos desse fator político para essa tomada de decisão, e entendemos que temos condições suficientes para manejar qualquer tipo de tarifa que possa acontecer."

Hoje, a Solinftec tem fábricas em Araçatuba (SP) e New Richmond, em Wisconsin, nos Estados Unidos, e já produziu 150 robôs. A meta é chegar a 500 robôs em 2025 e 700 em 2026. A fábrica mexicana, que no primeiro ano de operação deve produzir 100 Solix, tem capacidade anual para produção de 1 mil robôs, enquanto as dos EUA e do Brasil podem produzir até 800 por ano. O custo de um Solix é de R$ 370 mil e há uma fila de 250 agricultores para a aquisição.

Ainda assim, hoje o Solix não é o produto principal da empresa, disse Carvalho, sem revelar a participação do produto no faturamento. "Queremos o conceito do robô validado no campo junto com o produtor, estamos nos posicionando como pioneiros nessa tecnologia", afirmou. "A receita é importante em termos financeiros, mas não é o nosso principal foco."

A Solinftec faturou R$ 380 milhões em 2024 e mira chegar a R$ 450 milhões em 2025. Atualmente, 85% da receita vem de computadores de bordo e produtos relacionados à logística, rastreabilidade e clima.