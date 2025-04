Países precisam permitir entrada de mais produtos dos EUA para reduzir tarifas, diz secretário de Trump

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O governo dos Estados Unidos está conversando com todos os principais parceiros comerciais do mundo sobre maneiras de reduzir as novas tarifas do presidente Donald Trump, disse o secretário de Comércio, Howard Lutnick, nesta quinta-feira.

Ele acrescentou que os países terão que mudar suas regras para permitir mais importações de produtos norte-americanos.

Lutnick falou à rede de televisão CNBC um dia depois de Trump ter anunciado uma tarifa básica global de 10% e tarifas recíprocas elevadas, dizendo que as discussões estão em andamento há mais de um mês.

"A questão principal é: eles aceitarão nossos produtos agrícolas? Eles nos tratarão de forma justa? Eles podem nos tratar de forma justa? E a resposta é que, com o tempo, será sim", disse Lutnick à CNBC. "Os produtos norte-americanos serão mais bem vendidos em outras partes do mundo."

Lutnick disse que não acredita que os países conseguirão obter isenções das tarifas, e não será "eficaz para o mundo retaliar" contra os EUA. Mas o governo Trump entrará em discussões para encontrar maneiras de tratar os produtos norte-americanos de forma mais justa.

Isso inclui maneiras de eliminar as barreiras comerciais, como as impostas pelo imposto sobre valor agregado, que, segundo Lutnick, agem como subsídios às exportações.

Ele acrescentou que pelo menos um ministro do Comércio se ofereceu para permitir que os veículos dos EUA tenham acesso a subsídios semelhantes, sem identificar o país.

"Espero que a maioria dos países comece a avaliar de fato sua política comercial em relação aos Estados Unidos da América e parem de nos criticar", disse Lutnick. "Parem de dizer que não podemos vender nosso milho para a Índia. Parem de dizer que não podemos vender nossa carne bovina em lugar nenhum."

(Reportagem de David Lawder)