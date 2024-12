PF indicia mais três militares em inquérito de tentativa de golpe de Estado

A Polícia Federal indiciou nesta quarta-feira (11) mais três pessoas na investigação de tentativa de golpe de Estado em 2022. Com isso, o total de indiciados vai a 40.

O que aconteceu

Os novos indiciados são três militares:

Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel preso por suspeita de planejar matar o presidente Lula (PT);

tenente-coronel preso por suspeita de planejar matar o presidente Lula (PT); Aparecido Andrade Portela, tenente e suplente da senadora Tereza Cristina (PL-MS), suspeito de arrecadar recursos para a tentativa de golpe;

tenente e suplente da senadora Tereza Cristina (PL-MS), suspeito de arrecadar recursos para a tentativa de golpe; Reginaldo Vieira de Abreu, coronel da reserva e chefe de gabinete do general Mario Fernandes, também indiciado.

Com a atualização, são 40 pessoas na lista dos indiciados. Ela inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o general, Braga Netto (PL), ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e vice na chapa de Bolsonaro em 2022, e outros ex-ministros de Estado (veja a lista completa abaixo).

Quem são os novos indiciados

Bolsonaro com o Tenente Portela, suplente de senador pelo Mato Grosso do Sul Imagem: Redes Sociais

Aparecido Portela é um militar da reserva suspeito de arrecadar recursos para a tentativa de golpe. No relatório que indiciou Bolsonaro e seus aliados, a PF apontou que Portela recolheu valores com manifestantes no Mato Grosso do Sul para um "churrasco". Segundo a PF, trata-se de um código para os planos golpistas.

Portela é amigo de Bolsonaro. Conhecido como Tenente Portela, ele serviu com o ex-presidente no Exército e, de acordo com a PF, visitou Bolsonaro no Palácio da Alvorada 13 vezes só em dezembro de 2022. É também o atual suplente da senadora Tereza Cristina (PP-MS), ministra da Agricultura no governo Bolsonaro.

Portela disse ao tenente-coronel Mauro Cid que estava sendo cobrado por apoiadores do MS sobre o andamento dos planos em Brasília. Em mensagem enviada em 26 de dezembro de 2022, o militar afirmou que "o pessoal que colaborou com a carne" queria saber "se vai ser feito mesmo o churrasco". Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, respondeu que sim e garantiu: "nada está acabado ainda, de nossa parte".

Com a não execução do plano, Portela afirmou que teria que devolver o dinheiro. No dia 29 de dezembro, véspera da viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos, o militar perguntou a Cid por mensagem se havia "alguma esperança ainda, ou podemos aceitar a derrota". Cid respondeu: "zero". Já em 12 de janeiro, após os atos em Brasília, Portela disse a Cid que o "pessoal está em cima de mim aqui", e que teria que ressarcir os valores doados.

Reginaldo Vieira de Abreu Imagem: Reprodução/Exército Brasileiro

Reginaldo Vieira de Abreu é um coronel reformado que teria auxiliado nos planos golpistas. Ele era chefe de gabinete do general Mario Fernandes, número 2 da secretaria-geral da Presidência de Bolsonaro e apontado pela PF como peça-chave do plano de matar o ministro do STF Alexandre de Moraes, o presidente Lula (PT) e o vice Geraldo Alckmin (PSB).

Abreu defendeu uma ruptura democrática em áudio obtido pela PF. Em 5 de novembro de 2022, dias após a derrota de Bolsonaro nas urnas, o militar enviou áudio a Fernandes defendendo que deveria haver uma ação fora das "quatro linhas da Constituição", expressão usada pelo ex-presidente. "Quatro linhas da Constituição é o caceta. Nós estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando, e eles não deram um tiro por incompetência nossa", disse.

O tenente-coronel da ativa Rodrigo Bezerra de Azevedo, suspeito de planejar assassinato de Lula, em 2022 Imagem: Reprodução

Rodrigo Bezerra de Azevedo é suspeito de participar dos planos de matar autoridades. Segundo a PF, ele atuou na operação dos chamados 'kids pretos', membros das Forças Especiais do Exército, que planejou matar ou sequestrar Moraes em 15 de dezembro de 2022.

Azevedo foi preso em novembro junto com outros 'kids pretos'. A PF descobriu que um dos celulares usados no plano contra Moraes estava no nome do militar, que é tenente-coronel da ativa. No dia 3 de dezembro, após a prisão, Azevedo depôs à PF e afirmou que sequer estava em Brasília no dia da operação, porque comemorava seu aniversário com a família em Goiânia.

Veja a lista de todos os indiciados