Interativa ou com espaço para anotar: veja 5 versões atualizadas da Bíblia

O Dia da Bíblia é celebrado há muito tempo em diversas partes do mundo. No Brasil, a data é comemorada no segundo domingo de dezembro. E para celebrar a ocasião, o Guia de Compras UOL selecionou uma lista com Bíblias sagradas em linguagem contemporânea, incluindo a Bíblia Filament, uma opção com recursos multimídia acessíveis por meio de um aplicativo.

Entre os produtos selecionados, há livros na Nova Versão Internacional (NVI), tradução da Bíblia realizada pela International Bible Society, em 2001, conhecida por sua linguagem contemporânea e acessível. Também estão incluídas opções na Nova Versão Transformadora (NVT), uma tradução mais recente, lançada em 2016, que segue o mesmo propósito de oferecer um texto sagrado de fácil compreensão.

Confira a seguir a lista completa com as Bíblias sagradas:

4 Bíblias em 1: impressa, estudo, devocional e multimídia

Oferece aplicativo gratuito, que pode ser acessado ao escanear um ícone ao lado da numeração da página

Com conteúdos como comentários, devocionais, vídeos, mapas interativos e áudios, que aprofundam o conhecimento das leituras bíblicas

Possui 1.040 páginas

Promete linguagem contemporânea para fácil compreensão

Fidelidade aos manuscritos originais

Inclui antigo e novo Testamento

Recomendado para maiores de 14 anos

Possui 992 páginas

Também com uma linguagem mais clara e fiel ao texto original

Com lombada costurada para total abertura

Possui 864 páginas

Reúne porções diárias que permitem leitura integral da Bíblia em um, dois ou três anos

Livro com antigo e novo Testamento e dos livros de Salmos e Provérbios

Possui 1.184 páginas

Com ilustrações baseadas nos textos bíblicos em cada página

Possui espaço para registrar orações e anotações

Com 1.024 páginas

