Ações atingem maior nível em um mês, com política francesa em foco

Por Joao Manuel Vicente Mauricio e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias fecharam no maior patamar em mais de um mês nesta quinta-feira, impulsionadas pelos papéis de bancos, com investidores esperançosos com a possibilidade de aprovação de um novo orçamento na França depois que o governo do primeiro-ministro Michel Barnier foi derrubado.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,40%, a 519,53 pontos, registrando sua sexta sessão consecutiva de ganhos. O índice de referência da França CAC-40 fechou em alta de 0,3%.

O índice de volatilidade do euro STOXX caiu 5,2%, o nível mais baixo em três meses.

Um índice que acompanha os bancos da união monetária liderou os ganhos setoriais com um avanço de 3,2%, uma vez que o prêmio de risco que os investidores exigem para manter a dívida francesa em vez dos Bunds alemães diminuiu mais em relação a um recorde de 12 anos.

Os principais bancos franceses também subiram, com o BNP Paribas, o Société Générale e o Credit Agricole em alta de entre 2,3% e 4,3%.

Investidores se confortaram com comentários de Marine Le Pen, do Reunião Nacional (RN), de extrema direita, que votou pela destituição de Barnier, dizendo que ela não tem planos de tentar remover o presidente Emmanuel Macron e que um orçamento pode ser aprovado dentro de semanas.

Barnier, o primeiro-ministro com o menor tempo de serviço na história moderna da França, renunciou nesta quinta-feira depois de não ter conseguido apoio suficiente para um orçamento destinado a domar um grande déficit, mas pode permanecer como interino até que um novo governo seja formado.

"Macron está em uma situação em que precisa encontrar um novo candidato que seja aceito pela esquerda e também pela direita do ambiente político, e isso é difícil", disse Jochen Stanzl, analista-chefe de mercado da CMC Markets.

"Até (que haja novas eleições), não há novas políticas governamentais quando se trata de estímulos econômicos que possam vir."

A incerteza política na França tem pesado sobre o CAC-40 desde que Macron convocou eleições antecipadas em junho. O índice é o de pior desempenho entre os principais mercados europeus.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,16%, a 8.349,38 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,63%, a 20.358,80 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,37%, a 7.330,54 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,59%, a 34.626,28 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,57%, a 12.118,70 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,57%, a 6.412,23 pontos.