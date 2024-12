MoveEdu oferece ensino personalizado a jovens de baixa renda, diz CEO

O CEO do Grupo MoveEdu, Rogério Gabriel, afirmou, no UOL Líderes, que o objetivo da empresa é capacitar jovens para levá-los ao mercado de trabalho, e que a sua principal fatia são pessoas das classes C e D.

O índice de inserção dos alunos do ensino profissionalizante da MoveEdu no mercado de trabalho é de 78%. O dado é de uma pesquisa feita pela empresa no final do primeiro semestre deste ano. "78% desses alunos ingressaram no mercado de trabalho por causa da MoveEdu", diz ele.

Ticket médio vai de R$ 200 a R$ 350. Na entrevista, Rogério Gabriel diz que o ticket médio na Ensina Mais Turma da Mônica é da ordem de R$ 300. Na Microlins, é de R$ 250; e na Prepara Cursos, R$ 200. Nas faculdades, o ticket médio é de R$ 300 (na modalidade 100% EAD) e de R$ 350 (no semi-presencial).

O Grupo MoveEdu é detentor das marcas Microlins, Prepara Cursos e Ensina Mais Turma da Mônica. Já formou mais de 6 milhões de alunos em cursos livres, profissionalizantes e de idiomas. No país, são mais de mil escolas das três marcas. Hoje, atende mais de 500 mil estudantes por ano, majoritariamente das classes C e D. O Grupo tem também a Faculdade Microlins e a Faculdade Prepara.Ensino individualizado

O setor de educação pública no Brasil tem um espaço grande para melhora. E como que a gente age com isso? O nosso negócio, desde a sua fundação, é um negócio de ensino individualizado.

Rogério Gabriel, CEO do Grupo MoveEdu

