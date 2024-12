Ibovespa avança com ação da Caixa Seguridade entre os destaques

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nesta terça-feira, com as ações de Caixa Seguridade entre as maiores altas após "upgrade" do Citi, enquanto agentes financeiros repercutem dados mostrando que o PIB brasileiro desacelerou no terceiro trimestre.

Por volta de 11h15, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,67%, a 126.076,82 pontos. O volume financeiro somava 3,29 bilhões de reais.

De acordo com analistas do Itaú BBA, o Ibovespa segue em tendência de baixa no curto prazo com suporte em 123.000 pontos, que se perdido prejudicará a estrutura de alta de longo prazo.

"Por enquanto, não temos sinais de recuperação", afirmaram analistas do Itaú BBA no relatório Diário do Grafista enviado a clientes nesta terça-feira, destacando que o Ibovespa encontra primeira resistência em 126.300 pontos.

Na visão da equipe da Ágora Investimentos, o principal tema no mercado brasileiro continua sendo o ambiente fiscal.

DESTAQUES

- CAIXA SEGURIDADE ON tinha alta de 6,29%, endossada por relatório do Citi elevando a recomendação dos papéis do braço de seguros da Caixa Econômica Federal a "compra" e o preço-alvo das ações em 12 meses para 18 reais. Para os analistas do banco norte-americano, a Caixa Seguridade é a ação defensiva certa para ter no portfólio, uma vez que veem "momentum" forte dos prêmios de hipotecas e índice de perdas controlado, entre outros fatores.

- BRF ON mostrava elevação de 3,41%, favorecida por relatório de analistas do Itaú BBA, que melhoraram suas previsões para a companhia e aumentaram o preço-alvo das ações para 29 reais no final de 2025, de 19 reais no final de 2024, para incorporar a melhora acentuada nos spreads proporcionada pela oferta global restrita de frango, enquanto adiaram a normalização do ciclo para 2026".

- AZUL PN valorizava-se 3,52%, com a estabilização no movimento do dólar ante o real corroborando a melhora após as ações fecharem na véspera com um tombo de quase 8%. No mesmo contexto, CVC BRASIL ON avançava 6,2%.

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizava-se 1%, após quatro sessões seguidas de queda, período em que acumulou um declínio de 7,5%. O Itaú anunciou nesta terça-feira a liberação da negociação de bitcoin e ethereum para todos os clientes. O sinal positivo prevalecia no setor, com BRADESCO PN em alta de 0,29%, BANCO DO BRASIL ON subindo 1,14% e SANTANDER BRASIL UNIT com acréscimo de 1,54%.

- VALE ON cedia 0,03%, em meio a uma séria de divulgações, incluindo previsão de produzir entre 325 milhões e 335 milhões de toneladas de minério de ferro no próximo ano, ante aproximadamente 328 milhões em 2024, em dia de evento anual da mineradora com investidores em Nova York. Na China, o contrato do minério de ferro mais negociado em Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 1,5%.

- CARREFOUR BRASIL ON avançava 0,47%, tendo como pano de fundo anúncio do varejista de que assinou a venda de oito lojas da bandeira Nacional em Curitiba, em transações que fazem parte de estratégia para levantar 400 milhões de reais com desinvestimentos. A companhia afirmou que pretende vender todas as 64 lojas Nacional e Bompreço e que até o momento vendeu 7 unidades Bompreço e 8 do Nacional.

- PETROBRAS PN subia 0,05%, relativamente descolada da alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent avançava 1,45%.

- RD SAÚDE ON perdia 1,21%, com analistas repercutindo evento da rede de varejo farmacêutico na véspera. Analistas do Bradesco BBI afirmaram que o ganho de participação de mercado deve continuar com retornos atrativos, mas cortou o preço-alvo das ações de 27 ara 26 reais, citando a revisão para cima na previsão de abertura de lojas anunciada pela companhia, bem como Selic mais elevadas e resultados do terceiro trimestre.

- REDE D'OR ON caía 1,07%, tendo como pano de fundo anúncio da Hapvida de que vai investir 2 bilhões de reais na construção de novos centros médicos até o final de 2026, sendo metade da cifra na cidade de São Paulo e região metropolitana. HAPVIDA ON avançava 2,62%.