Combate a ressaca e protege os rins: veja 5 benefícios da água de coco

Com a proximidade do verão e os dias mais quentes, manter-se hidratado é fundamental, especialmente durante atividades físicas ao ar livre. Refrescante e deliciosa, a água de coco é uma grande aliada para a saúde, beneficiando tanto esportistas quanto quem exagera no álcool. Saiba por que ela merece um lugar na sua rotina, além da água:

1. Hidrata e nutre

Composta por 95% de água, a água de coco é uma alternativa saudável a bebidas açucaradas como refrigerantes e sucos de caixinha.

Fonte de minerais como potássio, cálcio e magnésio, ela hidrata enquanto nutre o corpo, além de fornecer apenas 22 calorias por 100 ml.

Outro ponto positivo é que, por se tratar de uma bebida natural, não contém corantes nem conservantes desde que consumida diretamente do coco ou até em caixinha, desde que seja integral.

2. Repõe minerais perdidos no suor

Essa bebida é uma ótima opção para quem pratica atividades físicas, especialmente no verão. Isso porque ela repõe minerais perdidos pelo suor durante ou após a prática esportiva. Comparada às bebidas isotônicas, possui mais minerais, menos sódio e a mesma quantidade de açúcares, sendo uma escolha natural e muito eficaz para hidratar e ajudar na recuperação pós-treino.

Imagem: iStock

3. Reduz sintomas da ressaca

A água de coco ajuda a aliviar incômodos comuns após a bebedeira, como dor de cabeça e enjoo.

Esse sintomas ocorrem principalmente porque o álcool tem efeito diurético e provoca a desidratação do organismo. Como é fonte de líquidos e sais minerais, a água de coco reestabelece o equilíbrio hídrico do corpo.

4. Protege os rins e o trato urinário

A bebida também reduz os níveis de oxalato na urina, diminuindo o risco de formação de pedras nos rins. A água de coco também contribui para a eliminação de toxinas, protegendo o trato urinário contra infecções.

5. Melhora a saúde da pele

Rica em vitamina C, complexo B e arginina, a água de coco combate os radicais livres, ajudando a manter a pele saudável e a prevenir o envelhecimento precoce. Seus antioxidantes também contribuem para reduzir o risco de doenças crônicas.

Atenção ao consumo da água de coco

Imagem: iStock

Embora traga muitos benefícios, a água de coco não deve substituir a água potável no dia a dia. Além de mais acessível, a água hidrata o corpo sem calorias ou açúcares, enquanto o consumo exagerado de água de coco pode desequilibrar os níveis de minerais e adicionar calorias extras à dieta.

Prefira a versão natural, diretamente do coco, que conserva melhor os nutrientes. Industrializadas podem conter sódio e conservantes.

Pessoas com diabetes, hipertensão ou problemas renais devem consumir água de coco com moderação, devido à alta concentração de potássio, sódio e carboidratos. A recomendação diária é de até 250 ml ou em dias alternados, para aproveitar seus benefícios de forma segura.

Fontes: Bianca Oliveira dos Santos, nutricionista da Clínica Escola de Nutrição, da Unicid; Andrea Ferrara, nutricionista da Clínica Bottura e pós-graduada pelo Hospital das Clínicas da USP; Aritana Alves Pereira, nutróloga do Hospital São Rafael, em Salvador; Aritana Alves Pereira, nutróloga do Hospital São Rafael; Glenda Petarli, nutricionista; Christian Kelly Nunes Ponzo, gastroenterologista e nutróloga. *Fontes consultadas em reportagem de 07/06/2024.