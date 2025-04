Nubank lança campanha de renegociação de dívida com desconto de até 99,9%

SÃO PAULO (Reuters) - O Nubank lançou nesta segunda-feira uma campanha para renegociação de dívidas em atraso, que prevê descontos de até 99,9% para clientes elegíveis por tempo limitado.

De acordo com o banco digital, a campanha "Recomeço" foi elaborada para clientes que geralmente apresentam um bom histórico de crédito e engajamento com o Nubank.

Os clientes elegíveis, acrescentou, serão notificados gradualmente no aplicativo com detalhes personalizados sobre suas opções de renegociação e próximos passos.

"No Nubank, nossos clientes e o seu bem-estar financeiro são prioridade. Este foi o principal motivo para a criação do Nubank: combater a complexidade e empoderar as pessoas", afirmou a presidente-executiva do Nubank no Brasil, Livia Chanes.

O Nubank encerrou o ano passado com 114,2 milhões de clientes, sendo 94,9 milhões ativos.

No final de 2024, o banco tinha um portfólio de crédito total de US$20,7 bilhões, enquanto o índice de inadimplência de mais de 90 dias encerrou o quarto trimestre do ano passado em 7%. O indicador de 15 a 90 dias encerrou tal período em 4,1%.

Em relatório a clientes na semana passada, no qual elevaram a recomendação para as ações do Nubank para "overweight", analistas do JPMorgan afirmaram que a qualidade dos ativos é um dos principais riscos para a tese de investimentos do banco.

"Embora acreditemos que uma inflação mais alta não seja positiva para a população de baixa renda, também acreditamos que a Nu vem reduzindo o risco de seus empréstimos com a desaceleração do financiamento do Pix", ponderaram.

"Como nosso modelo pressupõe uma desaceleração do crescimento, não vemos razão para também prever uma piora na qualidade dos ativos."

(Por Paula Arend Laier)