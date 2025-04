Sobe para 231 o número de mortos no desabamento de boate dominicana

O número de mortos no desabamento do teto de uma boate na República Dominicana subiu para 231, após a morte de outros cinco feridos internados em hospitais, anunciou o governo nesta segunda-feira (14).

O teto do clube noturno Jet Set desabou na madrugada de 8 de abril durante um show do cantor popular de merengue Rubby Pérez, que também morreu no local.

"Confirmamos o número de mortos no incidente, que atualmente é de 231: 221 [morreram] no local e mais 10 em hospitais", disse a ministra do Interior, Faride Raful, em coletiva de imprensa.

O governo ordenou uma investigação sobre este incidente por uma comissão de especialistas nacionais e estrangeiros. Houve 189 sobreviventes.

A identificação e entrega dos mortos foram concluídas na manhã de sábado.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, está em Santo Domingo desde domingo. Ele planeja visitar a área do desastre e a família de um detetive policial aposentado de sua cidade que morreu na tragédia.

jt/ba/val/aa

© Agence France-Presse