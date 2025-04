Expectativas de inflação no curto prazo nos EUA saltam em março, mostra Fed de NY

Por Michael S. Derby

(Reuters) - As expectativas dos norte-americanos para a inflação no curto prazo atingiram em março o maior nível desde outubro de 2023, em meio a uma deterioração na avaliação do público sobre suas finanças pessoais e perspectivas de contratação, informou um relatório do Federal Reserve de Nova York nesta segunda-feira.

O banco disse que em sua mais recente Pesquisa de Expectativas do Consumidor, os entrevistados veem a inflação daqui a um ano em 3,6%, acima dos 3,1% em fevereiro, igualando o nível visto em outubro de 2023.

O aumento ocorreu à medida que as famílias previram uma inflação acelerada para alimentos e aluguel, mas ganhos menores para gasolina e preços de imóveis.

A alta acentuada nas expectativas de curto prazo ocorreu ainda enquanto o nível de inflação projetado para daqui a três anos se manteve estável em 3%, enquanto a previsão para a inflação em cinco anos caiu de 3% no mês anterior para 2,9% em março.

As perspectivas mistas para a inflação foram apresentadas em um relatório que constatou um amplo declínio nas opiniões dos entrevistados da pesquisa sobre o rumo da economia.

Em março, as famílias disseram que preveem ganhos de renda e rendimentos futuros mais lentos, enquanto as expectativas de que o desemprego aumentará atingiram seu maior nível desde abril de 2020.

Os dados sobre as expectativas do Fed de Nova York chegam em um ambiente em que outros indicadores estão apontando para uma situação econômica em deterioração, uma vez que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está conduzindo uma guerra comercial agressiva com os maiores níveis de tarifas em décadas.

Os economistas e o público acreditam que essas taxas de importação levarão a aumentos nas pressões inflacionárias, embora haja grande incerteza sobre quanto tempo durará o avanço nas pressões de preços.

Os dados do Fed de Nova York que apontam para a confiança de que as pressões inflacionárias de longo prazo permanecerão sob controle estão em desacordo com outras pesquisas, como a da Universidade de Michigan, que constatou em abril que o nível esperado de inflação daqui a cinco anos foi o mais alto desde junho de 1991.

Com as condições econômicas altamente instáveis e os níveis atuais de inflação já acima da meta de 2% do Fed, as autoridades do banco central dos EUA destacaram nos últimos dias a importância de manter as expectativas de longo prazo estáveis, observando que as projeções de curto prazo são, em geral, mais voláteis e reativas.