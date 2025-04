Exportações do agronegócio em março crescem 12,5% ante março de 2024

As exportações brasileiras de produtos agropecuários alcançaram em março US$ 15,64 bilhões, informou o Ministério da Agricultura, em nota. O valor é o segundo maior para o mês e 12,5% superior ao obtido em março de 2024, o equivalente a um aumento de US$ 1,74 bilhão ante os US$ 13,09 bilhões registrados um ano antes. O setor representou 53,6% dos embarques totais do País no último mês, em comparação com 50,3% de março de 2024.

O resultado positivo da balança comercial foi impulsionado, em grande parte, pelo aumento do volume exportado, de 10,2%, e da alta do índice de preços dos produtos embarcados, de 2,1%, disse o ministério.

"Esses números confirmam que estamos promovendo o crescimento do agro com responsabilidade, sustentabilidade e com os olhos voltados para novos mercados e oportunidades para produtos com maior valor agregado", ressaltou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

Os principais produtos exportados no mês foram soja em grãos (US$ 5,7 bilhões, +7%), café verde (US$ 1,4 bilhão, +92,7%), carne bovina in natura (US$ 1,1 bilhão, +40,1%), celulose (US$ 988 milhões, +25,4%) e carne de frango in natura (US$ 772,3 milhões, +9,6%). Juntos, representaram 83,9% de tudo o que foi exportado pelo agronegócio brasileiro no último mês.

O desempenho das exportações do agronegócio de março foi puxado pelo aumento no valor exportado de soja em grãos, café verde, carne bovina in natura, celulose, carne de frango in natura, açúcar de cana, farelo de soja, algodão, suco de laranja e carne suína in natura. O ministério ressaltou, ainda, a exportação recorde no mês de café solúvel, miúdos bovinos, óleo essencial de laranja, pimenta-do-reino e rações para animais domésticos. "São produtos que podem ganhar maior protagonismo nos próximos meses, especialmente em mercados da Ásia, Europa e América do Norte", observou a secretaria.

Entre os destinos, a China se manteve como a principal importadora de produtos do agronegócio brasileiro em março, seguida por União Europeia e Estados Unidos. Os embarques brasileiros à China cresceram 13,6% em março, com as vendas externas avançando para US$ 5,7 bilhões. A China respondeu por 36,5% dos embarques de produtos agropecuários brasileiros no último mês, sendo a soja o principal produto da pauta, representando quase 80$ do total exportado ao país asiático.

Em março, o País desembolsou US$ 1,7 bilhão com a importação de produtos agropecuários, aumento de 10,8% ante igual mês de 2024. Os principais produtos agropecuários importados pelo Brasil no último mês foram trigo (US$ 152,6 milhões, +21,4% em relação a março/2024); cacau inteiro ou partido (US$ 108,2 milhões, +807,1% em um ano); salmões (US$ 84,9 milhões, +5,4% em relação a março/2024); papel (US$ 74,2 milhões, -0,5%.

"O aumento nas importações de cacau inteiro ou partido, trigo, borracha natural, uísque e óleo de dendê ou de palma foi o que mais contribuiu para a elevação nas importações de produtos do agronegócio na comparação com o mesmo mês de 2024", explicou a secretaria na nota.

Acumulado do ano

De janeiro a março, as exportações do agronegócio brasileiro alcançaram US$ 37,831 bilhões, crescimento de 2,1% ante o primeiro trimestre do ano passado. "Essa foi a maior cifra registrada para períodos de janeiro a março em toda a série", destacou a secretaria na nota técnica. Já a participação do agronegócio nas exportações brasileiras avançou de 47,7% nos três meses de 2024 para 48,9% no acumulado até março deste ano.

Juntos, complexo soja (US$ 11 bilhões), carnes (US$ 6,7 bilhões), produtos florestais (US$ 4,4 bilhões), café (US$ 4,1 bilhões), complexo sucroalcooleiro (US$ 3 bilhões), cereais, farinhas e preparações (US$ 1,9 bilhão) representaram 82,2% das vendas externas do agronegócio brasileiro entre janeiro e março deste ano.

China, União Europeia e Estados Unidos seguiram como os principais destinos, respondendo juntos por mais da metade das exportações do setor, segundo a secretaria. Países asiáticos como Vietnã, Turquia, Bangladesh e Indonésia também registraram aumento expressivo nas compras de produtos como soja, algodão, celulose e carnes", observou a secretaria.

As importações de produtos agropecuários cresceram 11,9% nos três meses do ano em relação a igual período do ano anterior, para US$ 5,185 bilhões, equivalente a 7,7% do total internalizado pelo País no período. No primeiro trimestre deste ano, foram destaques os crescimentos das importações do complexo sucroalcooleiro, produtos florestais e lácteos.

O saldo da balança comercial do setor ficou positivo em US$ 32,646 bilhões, 2,1% acima dos US$ 32,414 bilhões de igual período de 2023.