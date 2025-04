Rede que vendia felinos exóticos na internet é desmantelada na Espanha

A Guarda Civil espanhola anunciou, nesta segunda-feira (14), que recuperou 19 felinos e prendeu duas pessoas durante uma operação para desmantelar uma rede que vendia animais exóticos pela internet, incluindo espécies protegidas, como tigres brancos e pumas.

O casal, preso na ilha de Mallorca, criava felinos como caracais (linces-do-deserto) e leopardos-nebulosos, assim como espécies híbridas obtidas pelo cruzamento com gatos domésticos, informou a Guarda Civil em um comunicado.

No total, as autoridades apreenderam um lince africano, conhecido por suas longas orelhas com tufos, dois leopardos-nebulosos e 16 felinos híbridos. Estes animais eram oferecidos on-line, segundo o comunicado.

De acordo com a instituição, esta é só "a ponta do iceberg de uma rede" de tráfico internacional de espécies protegidas, desde tigres brancos a panteras negras, da qual participavam criadores, pessoas envolvidas na logística de transporte, e veterinários.

"A maioria dos animais oferecidos à venda vinha de países como Rússia, Belarus e Ucrânia, para que então entrassem ilegalmente no Reino Unido", explicou.

Quarenta passaportes de Rússia, Belarus e China foram encontrados durante a operação.

O casal utilizava as redes sociais para colocar animais como linces, hienas e pumas à venda.

Uma pantera-nebulosa, com manchas retangulares que lembram nuvens, um dos felinos mais raros, foi oferecida por 60.000 euros (R$ 389 mil, na cotação atual).

