Mulher é baleada durante tentativa de assalto em bairro nobre de SP

Uma mulher de 32 anos foi atingida por uma bala perdida durante tentativa de assalto a um casal, na noite de sábado, 12, na Vila Olímpia, em São Paulo. O crime ocorreu na Rua Gomes de Carvalho. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Os suspeitos não foram identificados.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima já ferida. Ela foi socorrida e permanece internada no Hospital São Paulo.

Em meio à escalada de casos de violência, bairros da zona oeste e sul da capital paulista registraram alta de roubos em fevereiro, segundo dados da SSP. Para acompanhar a dispersão de crimes, o Estadão disponibiliza, de forma exclusiva, o Radar da Criminalidade. A ferramenta calcula o número de ocorrências em um raio de 500 metros de uma localização.

Os agentes verificaram que um casal havia sido vítima de uma tentativa de roubo, após serem abordados por dois criminosos a bordo de uma motocicleta.

Durante o assalto, uma das vítimas reagiu e entrou em luta corporal com os suspeitos. Um deles, que estava armado, disparou na direção do casal, que conseguiu fugir. Um dos disparos atingiu a vítima, que caminhava pela calçada da via pública.

A mulher baleada foi socorrida por uma ambulância que a levou para atendimento no Hospital São Paulo, onde ela permaneceu internada. Seu estado de saúde não foi divulgado pelas autoridades.

Os assaltantes fugiram sem levar nada. Foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e o caso foi registrado como disparo de arma de fogo e tentativa de roubo a transeunte no 27º Distrito Policial (Campo Belo).

Conforme a SSP, a Polícia Civil procura câmeras de segurança que possam ter gravado o crime para tentar identificar e prender os criminosos.