Partidos de oposição franceses levantam espectro de voto de desconfiança por orçamento de 2026

Por Makini Brice e Elizabeth Pineau

PARIS (Reuters) - Os partidos de oposição na França ameaçaram nesta segunda-feira derrubar o governo do primeiro-ministro François Bayrou com uma moção de desconfiança depois que seu ministro das Finanças disse que o orçamento do próximo ano exigiria bilhões de euros em economias.

A votação sobre o orçamento de 2026 não deve ocorrer antes do final deste ano, mas o assunto já está testando o poder de permanência do governo de Bayrou, que assumiu o cargo em dezembro, depois que confrontos sobre o orçamento de 2025 derrubaram seu antecessor, Michel Barnier.

O ministro das Finanças, Eric Lombard, disse em uma entrevista à BFM TV no domingo que um plano para reduzir o déficit orçamentário para 4,6% da produção econômica em 2026, de 5,4% este ano, exigiria uma economia de 40 bilhões de euros.

Bayrou, que já sobreviveu a outros votos de desconfiança, deve fazer um discurso sobre o orçamento na terça-feira, no qual se espera que ele descreva as medidas de austeridade contundentes que estão no horizonte.

Arthur Delaporte, um parlamentar socialista e porta-voz do partido, não chegou a dizer que a legenda apoiaria um voto de desconfiança, mas pediu ao governo que seguisse as lições de Barnier, cujos esforços para aprovar um orçamento de 2025 que apertava o cinto levaram à sua destituição.

Bayrou só conseguiu aprovar o orçamento de 2025 depois de fazer concessões significativas aos socialistas, que têm o poder de desempenhar um papel decisivo na derrubada de seu governo se unirem forças com partidos de extrema-esquerda e extrema-direita.

"Este governo não tem maioria para adotar um orçamento de austeridade como esse", disse Delaporte à Reuters. "Sempre dissemos que este governo está sob a vigilância dos legisladores socialistas e que não aceitaremos um orçamento repleto de cortes sociais e que não envolva aqueles que mais podem contribuir."

Sebastien Chenu, parlamentar e figura graduada do Reunião Nacional, de extrema-direita, disse à Europe 1/CNews nesta segunda-feira que o grupo votaria para derrubar o governo se ele impusesse cortes profundos às pessoas comuns.

"Ao elaborar um orçamento que pede aos franceses que apertem o cinto... isso os expõe a uma moção de desconfiança de nossa parte", disse Chenu.

Manuel Bompard, coordenador nacional do partido de extrema-esquerda França Insubmissa, disse que está pronto para propor uma moção de desconfiança, mas somente se toda a esquerda a apoiasse.

A extrema-esquerda e a extrema-direita não têm votos suficientes para derrubar o governo sem o apoio de outros partidos de esquerda.

(Reportagem de Makini Brice e Elizabeth Pineau)