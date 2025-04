Justiça nega pedido da CPFL para que Aneel aprove reajuste tarifário

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A Justiça Federal do Distrito Federal negou um pedido da CPFL para que a agência reguladora Aneel homologasse o reajuste tarifário anual da distribuidora CPFL Paulista incluindo um valor bilionário para a empresa.

A CPFL informou na semana passada que obteve uma decisão judicial favorável em disputa antiga com a Aneel, relacionada a contratos de compra e venda de energia firmados no passado entre a CPFL Paulista e uma unidade de comercialização do grupo.

Essa decisão afastou a aplicação de critérios de notas técnicas da Aneel e criou um crédito que deverá ser pago à comercializadora pela distribuidora, e custeado por meio da tarifa de energia.

A Aneel iniciou a discussão sobre a inclusão de parte desses valores, somando R$1,3 bilhão, no reajuste de 2025 da concessionária, mas não houve deliberação devido a um pedido de vista do diretor Fernando Mosna.

Ele apontou que a decisão favorável à CPFL é ilíquida -- isto é, se reconheceu o direito da parte, sem determinação de como cumpri-la -- e que o valor a ser repassado ainda não estava definido.

A decisão do juiz Waldemar Claudio de Carvalho segue argumentação semelhante à de Mosna.

"O título é claramente ilíquido e não houve, até então nestes autos, qualquer debate sobre a natureza, a abrangência e o modo de cumprimento da referida condenação principal".

Segundo a CPFL, o montante do crédito em favor da empresa, conforme critério adotado pela Advocacia-Geral da União (AGU), é de R$4,7 bilhões (atualizado até março), mas há um debate sobre os parâmetros utilizados para o cálculo.

Além disso, a sentença favorável à CPFL no caso dos contratos de energia ainda exigiria execução ou acordo com a Aneel.

Em sua decisão, o juiz federal do DF disse entender "por bem" "dar nova oportunidade" à Aneel de se manifestar sobre a possibilidade de "acordo judicial ou do imediato prosseguimento das tratativas da via administrativa, seja com a conclusão do referido processo, seja com a negociação de um acordo extrajudicial propriamente dito, visando uma rápida e eficaz solução do litígio".

