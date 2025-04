Trevisan: Trump usa recuo de tarifas contra China para manter apoio interno

Donald Trump faz do recuo na guerra comercial travada contra a China uma ferramenta para manter o apoio interno das grandes empresas, afirmou Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), em entrevista ao UOL News hoje.

Após a escalada nos aumentos tarifários contra produtos importados da China, o governo Trump acenou com um recuo ao excluir computadores, smartphones e chips do 'tarifaço'. Os produtores de soja dos EUA pressionam o republicano para suspender as taxas e abrir negociações imediatas, dado o temor de falências em massa no setor.

Trump está desidratando e temos que entender o porquê. Há uma decisão do establishment americano, tanto faz se for democrata ou republicano, de que o inimigo é a China. Isso é definido; 100% do Congresso americano pensa e vota nisso, e eles têm razão. A nação desafiante da hegemonia dos EUA é a China, e nenhuma outra.

Há modulações para tratar isso. O que Trump está fazendo, e esse é o ponto central, é usar tarifas para manter apoio interno. Observem que no episódio do recuo mais forte e sensível não se mexerá com chip, semicondutor, computador e peças eletrônicas. Leia-se 'Apple, bom dia! Tudo bem?'.

Quando olhamos para isso, precisamos reconhecer o tamanho da Apple, que vale US$ 4 trilhões em Bolsa. Isso é o PIB da Alemanha. Portanto, com quem Trump estava falando? Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais

Para Trevisan, o vai e vem de Trump em suas decisões sobre aumentos ou retiradas de taxas está diretamente ligado aos seus interesses eleitorais.

Quando olhamos para esse quadro, conseguimos entender um pouquinho melhor como Trump se comporta. Vejam o que aconteceu na sexta. Sem televisão e rede social, ele mandou o departamento de alfândega retirar [as taxas contra produtos eletrônicos]. Trump não quer que a base saiba disso.

Uma pesquisa divulgada hoje mostra que, na base trumpista, 80% continuam achando que ele está fazendo o certo. Pouco importa se ele percebe que não dá para gastar; a fé continua.

Trump tem a seguinte ordem de preocupação: a primeira é dinheiro, transacional, como qualquer corretor de imóvel sabe; a segunda é voto. Ele sabe perfeitamente que precisa de votos. Daqui a 16 meses há uma eleição fortíssima nos EUA, que troca dois terços do Senado e a Câmara inteira. Temos que entender esses recuos e desidratações nesse sentido. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais

Josias: Trump está condenado à derrota em guerra comercial contra China

Donald Trump está fadado ao papel de perdedor na guerra comercial que trava com a China, avaliou o colunista Josias de Souza.

De um lado, há uma desorganização atávica; do outro, um combate muito metódico, analisado, estudado. Nessa guerra, Trump está condenado ao papel de perdedor. Ele já perdeu em popularidade e em prestígio junto aos seus bilionários de estimação. No próximo final de semana, já estão programadas novas manifestações de rua contra Trump e suas primeiras medidas.

Ele já perdeu, mas perderá ainda mais. Do lado chinês, embora exista perda comercial, está se fazendo uma política de redução de danos muito sofisticada. A China está enfrentando os EUA de forma a informar Trump que ele tem um contendor à altura. Se ele enlouquecer, há gente muito sóbria do outro lado, analisando suas maluquices com lupa para reagir de maneira técnica, precisa e bem direcionada. Josias de Souza, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra:

