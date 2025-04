Plano de Trump de reindustrializar os EUA não dará certo, diz ex-secretário

A tentativa do presidente Donald Trump de voltar a reindustrializar os Estados Unidos reflete uma visão romântica do passado e não vai dar certo, afirmou Welber Barral, ex-secretário de comércio exterior (2007-2011), em entrevista ao Mercado Aberto de hoje no Canal UOL.

Trump queria que os milhões de empregos de gente que monta iphone fossem transferidos para os Estados Unidos, o que acontece é que a mão de obra americana é muito cara, além de muito qualificada para isso.

É isso que eu chamo de visão romântica, um ideário de reindustrialização que não vai acontecer com os Estados Unidos, que virou a sociedade de serviços.

A grande agregação de valor dos Estados Unidos é justamente na criatividade, na tecnologia, no provimento de serviços em produtos e tarefas que são altamente remuneradas.

Welber Barral

Para o ex-secretário, não é mais possível seguir esta linha romântica de Trump em razão da grande mudança econômica que ocorreu nos Estados Unidos nos últimos anos.

Dois fenômenos que se encontraram. O primeiro que vem desde 2019 com a crise financeira, depois tivemos a pandemia, a guerra na Ucrânia. Vários fatos fizeram com que diminuísse o investimento estrangeiro e a integração de cadeias globais. Esse é um fenômeno lento e que já vinha acontecendo.

E o fenômeno mais abrupto foi a eleição do Trump com a ideia de fazer a América grande de novo, a ideia de voltar a reindustrializar os Estados Unidos, a ideia de criar empregos industriais, que hoje são só 8% do produto interno americano. Então uma visão muito romântica que se junta com o fenômeno mais lento de redução dos investimentos globais.

Então, isso acaba levando a um grau de insegurança muito grande, que é o que estamos vivendo desde o começo do ano. O impacto para decisões sobre investimento, para empresas multinacionais, para transportadores é muito grande.

Pensar nessa visão dos anos 50 de reindustrialização não vai dar certo, mesmo que eles bloqueiem todas as importações. Não vai dar certo porque os próprios americanos não querem assumir esse papel.

Welber Barral

Amanda Klein: Trump pisca antes de Xi pela 2ª vez na guerra EUA x China

O presidente Donald Trump piscou pela segunda vez antes do líder asiático Xi Jinping na guerra comercial entre Estados Unidos e China, destacou a apresentadora Amanda Klein.

Na guerra comercial entre Estados Unidos e China, Donald Trump piscou antes de Xi Jinping pela segunda vez. A primeira foi quando ele recuou em relação às tarifas contra o resto do mundo, menos a China. E a segunda vez aconteceu na sexta-feira à noite, sem alarde, quando a agência tarifária americana anunciou que smartphones e uma série de outros produtos eletrônicos, computadores, televisores, chips, semicondutores, estariam isentos de tarifas.

No caso da China, significa que em vez de 145% de sobretaxa, eles só vão pagar 20%. Um alívio e tanto para empresas como Apple, NVIDIA, Dell, HP, Microsoft. Algumas delas montam seus produtos principalmente em países como Índia e China. Não à toa também são CEOs dessas empresas, muito próximos à atual administração e grandes financiadores da campanha de Donald Trump.

Amanda Klein

Assista ao trecho do comentário:

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: