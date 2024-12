Splash lança newsletter 'Universo dos Animes' com Fábio Garcia

Splash estreia nesta terça-feira (3) a nova newsletter: 'Universo dos Animes', que se soma à de Universo K-pop, Dicas de Filmes e Séries, Shows e Festivais e Splash TV. Clique aqui para se inscrever e recebê-las em seu email gratuitamente.

O texto e a curadoria são do jornalista Fábio Garcia, especialista em anime e mangá, com mais de 18 anos na cobertura. Com passagens pela revista Anime Do (editora Escala) e edições especiais da Neo Tokyo e Super Interessante. Em 2009, ele lançou o seu blog próprio, o Mais de Oito Mil.

Tudo isso foi para tentar te convencer que não sou um maluco que caiu aqui nos animes de paraquedas. Acompanhei (e cobri) muitas modinhas (de 'Naruto' a 'Jujutsu Kaisen'), estive no nascimento de várias editoras consolidadas do mercado e estava lá escrevendo reportagem sobre a chegada de serviços de streaming exclusivos para animes no Brasil. Fábio Garcia

Fábio Garcia convida o leitor a entrar nesse universo no qual a força da amizade é o combustível, as garotas trocam de roupa numa bela cena de transformação e caçadores de onis podem aparecer a qualquer momento querendo vingança por uma maldição familiar.