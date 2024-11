McDonald's, Subway e BK na Black Friday: as principais ofertas hoje (29)

As principais redes de fast food do Brasil anunciaram ofertas para os clientes nesta sexta-feira (29), data da Black Friday 2024.

O que aconteceu

As ofertas do McDonald's podem ser acessadas no aplicativo da empresa. O principal destaque na manhã do "Méqui Friday" foi a McOferta Clássica + Sundae, que pode ser comprada a partir de R$ 26,90.

Sundae e batata frita na lista de ofertas. O primeiro item sai por R$ 3,90, e o segundo sai por R$ 9,90.

McColosso sai a partir de R$ 3,50. A empresa ainda irá divulgar outras ofertas a partir de 17h (de Brasília).

Ofertas do MC:

McOferta Média Tasty Turbo - a partir de R$ 37,90;

McOferta Média McCrispy Chicken Legend - a partir de R$ 32,90;

Chicken McNuggets + molho - a partir de R$ 9,90 (8 unidades).

Importante checar a disponibilidade dos restaurantes participantes no aplicativo. Segundo a empresa, a campanha "Méqui Friday" é válida até 8 de dezembro.

Burger King

O Burger King aposta no programa de fidelidade Clube BK para ter sucesso na data. Os clientes receberão um crédito de R$ 0,01, ao usar o CPF como chave-pix.

2 BK Franguinhos sai por R$ 0,25 e é destaque da ação do dia. Veja abaixo como participar da oferta que irá até hoje (29). Outra promoção na lista: duas unidades do Whopper por R$ 25,90.

Outras ofertas do BK:

2 Rodeios - R$ 17,90;

2 Rodeios + 2 Cheeseburger - R$ 55,99;

2 Whooper Jr + 1 free refill - R$ 24,90;

2 Whopper - R$ 59,90.

Importante checar a disponibilidade dos restaurantes participantes no aplicativo. Segundo a empresa, a campanha "BK Friday" vai até o dia 1 de dezembro.

Subway

A empresa investe em dois dias para atrair público aos restaurantes: hoje e amanhã (30). O destaque é o sanduíche Frango Defumado com Cream Cheese.

O cliente recebe o dobro do produto pelo mesmo preço. Sub 15 vira footlong 30 cm.

O cliente ganha um de graça após o pedido de um Footlong 30 cm (do mesmo sabor). A oferta é restrita a alguns restaurantes participantes (veja a lista).