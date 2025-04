É falso que PM do Rio tenha divulgado 23 medidas de segurança

Do UOL, em São Paulo

É falso que a polícia militar do Rio de Janeiro tenha divulgado uma nota em que cita "tempos difíceis" e com 23 medidas de segurança para os moradores da capital fluminense.

A reportagem não encontrou registro de tal conteúdo em nenhum canal oficial da PM. Procurada, a instituição negou que seja responsável pelo texto e o classificou como "falso".

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere, pelo número de WhatsApp (11) 97684-6049.

O que diz o post

Texto falsamente atribuído à PM do Rio diz: "Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Aviso. Estamos atravessando tempos difíceis na cidade do Rio de Janeiro. Esteja ciente. Proteja-se e cuide de seus familiares! A PMERJ orienta: Acreditamos que o momento atual é de extrema preocupação. Estamos em tempos difíceis e aí vão algumas medidas cautelares". Em seguida, o texto lista 23 "orientações" a serem seguidas, como evitar bares e sair depois das 22h, entre outras.

Porque é falso

Não há nenhum registro de que a PM do Rio tenha divulgado as orientações. O UOL Confere realizou buscas no site da PM (aqui) e nos perfis oficias nas redes sócias (aqui, aqui e aqui). O conteúdo desinformativo não foi encontrado.

Polícia militar classificou o conteúdo como falso. "A secretaria de estado de Polícia Militar esclarece que não é de autoria da corporação o material que tem circulado nas redes sociais e principais aplicativos de troca de mensagens contendo supostas orientações à população. Cabe informar que os nossos canais de comunicação com o cidadão fluminense são única e exclusivamente as redes sociais da PMERJ, por meio de notas ou materiais de audiovisual produzidos por nossos militares mediante aprovação do comando da corporação", disse em nota.

Desinformação circula há pelo menos 7 anos. O UOL Confere encontrou conteúdo similar postado por perfis no Facebook desde 2018. A Lupa checou texto parecido em 2023 (aqui).

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

Fabíola Cidral conta como reconhecer logo de cara uma fake news