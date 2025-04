Falsa central de banco: 11 são presos por desvio de R$ 3 milhões em golpes

As polícias civis do Distrito Federal e de Goiás realizam hoje uma operação conjunta que busca desarticular uma quadrilha que aplica o golpe da falsa central de banco. Até o momento, 11 pessoas foram presas.

O que aconteceu

Quadrilha movimentou R$ 3,3 milhões em apenas três meses. As investigações começaram após uma empresária ter R$ 450 mil roubados da sua conta bancária.

59 ordens judiciais foram emitidas, sendo 27 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão. Agentes cumprem as ordens em endereços nos estados de Goiás e São Paulo, e no Distrito Federal. Até às 12h, 11 pessoas já haviam sido presas. A identidade dos detidos não foi revelada.

Organização utilizava empresas de fachada e movimentavam altas quantias de dinheiro para dificultar o rastreamento. As investigações ainda continuam, com foco em identificar novos envolvidos e desarticular o grupo completamente.

Cada integrante do grupo poderá pegar até 32 anos de prisão. Os indiciados responderão pelos crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Como o golpe funcionava

Golpistas ligavam para as vítimas e se passavam por funcionários do Banco do Brasil. Eles falsificavam o identificador de chamadas, fazendo com que o número (61) 4004-0001 aparecesse no aparelho, técnica conhecida como spoofing telefônico.

Os criminosos convenciam as pessoas de que realmente eram do banco. Quando ganhavam a confiança das vítimas, eles utilizavam aplicativos de acesso remoto para movimentar a conta das vítimas e realizar transferências bancárias.

O delegado João Guilherme Carvalho, da PCDF, alerta que os bancos geralmente não ligam para as pessoas noticiando movimentações suspeitas. "Caso isso ocorra, desconfie, desligue o telefone e procure outro telefone para entrar em contato com seu gerente do banco."

O site do Banco do Brasil alerta que o número 4004-0001 não é utilizado para fazer ligações para os clientes, apenas receber. Entretanto, o banco utiliza o número para enviar mensagens via WhatsApp.

O Banco do Brasil também alerta que nunca pede para o cliente baixar algum aplicativo, nem solicita dados pessoas e senhas quando liga aos clientes. "Dados pessoais e senhas só são solicitados quando a ligação é iniciada pelo cliente. Este tipo de solicitação nunca será feita quando o BB ligar para você. Se alguém ligar para o seu telefone e pedir que você confirme dados sensíveis (como senhas ou número do cartão), desligue imediatamente a chamada", orienta.