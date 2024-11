Leclerc supera McLaren e é o mais rápido no treino livre do GP do Catar

29/11/2024 13h07 O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) foi o mais rápido na sessão de treino livre desta sexta-feira (29) para o Grande Prêmio do Catar, a penúltima etapa da temporada 2024 do Mundial de Fórmula 1. Lutando pelo campeonato de construtores, Ferrari e McLaren mantiveram uma disputa acirrada neste primeiro dia dos carros na pista do circuito internacional de Lusail, com Leclerc superando os dois carros da equipe britânica, de Lando Norris e Oscar Piastri, enquanto Carlos Sainz fez o quarto melhor tempo. O duelo entre as equipes deve continuar intenso na classificação da corrida sprint, que acontece ainda nesta sexta-feira. Atrás do quarteto de Ferrari e McLaren apareceram algumas surpresas, com o japonês Yuki Tsunoda (Racing Bulls) em quinto, o finlandês Valtteri Bottas (Sauber) em sexto e o canadense Lance Stroll em sétimo (Aston Martin). O britânico George Russell (Mercedes), vencedor do GP de Las Vegas no último fim de semana, o tailandês Alex Albon (Williams) e o heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Mercedes) completaram o Top 10. O holandês Max Verstappen (Red Bull), que já garantiu o tetracampeonato, foi o 11º, seguido pelo espanhol Fernando Alonso, que na corrida de domingo pode alcançar a marca de 400 GPs disputados na Fórmula 1, um recorde. - Treino livre do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 realizado nesta sexta-feira: Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:21.953 (30 voltas) Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:22.378 (24) Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:22.425 (26) Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:22.535 (30) Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls-Red Bull) 1:23.045 (27) Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:23.064 (29) Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:23.099 (24) George Russell (GBR/Mercedes) 1:23.160 (27) Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:23.161 (29) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:23.188 (26) Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:23.213 (26) Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:23.227 (24) Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 1:23.245 (27) Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:23.562 (29) Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:23.620 (28) Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:23.715 (27) Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) 1:23.880 (27) Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:24.039 (26) Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes) 1:24.200 (29) Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:24.280 (21) bds/nb/iga/pm/cb © Agence France-Presse