BC vende 14.500 dos 15.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados em leilão de rolagem

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central vendeu apenas 14.500 dos 15.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados em leilão de rolagem nesta quinta-feira, em meio a uma sessão de enorme desvalorização do real, com o mercado reagindo negativamente ao anúncio de um projeto de reforma do Imposto de Renda pelo governo.

No leilão realizado entre 11h30 e 11h40, o BC vendeu 1.000 contratos de swap cambial para 2 de maio de 2025 e outros 13.500 contratos de swap cambial para 1º de outubro de 2025. Ambos os contratos visam a rolagem do vencimento de 2 de janeiro de 2025.

A autarquia vem realizado diariamente (dias úteis) leilões de swap cambial neste ano. Desde 12 de novembro, quando o BC começou a ofertar os swaps para 2 de janeiro de 2025, todos os contratos ofertados foram vendidos.

Mais cedo, o dólar à vista ultrapassou a marca de 6,00 reais pela primeira vez desde o início de sua circulação, em 1994, após o governo anunciar, em conjunto com um pacote de contenção de gastos, um projeto de ampliação da faixa de isenção do IR para quem ganha até 5 mil reais.

Às 12h32, o dólar à vista subia 1,36%, a 5,9945 reais na venda, depois de bater na máxima 6,0004 reais.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,44%, a 5,985.5 reais na venda.

(Por Fernando Cardoso)