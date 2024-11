Atirador é morto e três policiais ficam feridos após troca de tiros perto da embaixada israelense na Jordânia

Por Suleiman Al-Khalidi

AMÃ (Reuters) - Um homem armado morreu e três policiais jordanianos ficaram feridos após uma troca de tiros perto da embaixada israelense na capital da Jordânia, Amã, na madrugada deste domingo, informaram uma fonte de segurança e a mídia estatal.

A polícia atirou em um homem armado que disparou contra uma patrulha policial no bairro de Rabiah, na capital jordaniana, informou a agência de notícias estatal Petra, citando fontes da segurança pública e acrescentando que as investigações estão em andamento.

O atirador, que estava portando uma arma automática, foi perseguido por pelo menos uma hora antes de ser encurralado e morto pouco antes do amanhecer, de acordo com uma fonte de segurança.

O ministro das comunicações da Jordânia, Mohamed Momani, descreveu o tiroteio como um ataque terrorista que tinha como alvo as forças de segurança pública do país. Ele disse em um comunicado que as investigações sobre o incidente estão em andamento.

"A violação da segurança da nação e o ataque ao pessoal de segurança serão respondidos com firmeza", disse Momani à Reuters, acrescentando que o atirador tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.

A polícia jordaniana isolou uma área perto da embaixada fortemente policiada depois que tiros foram ouvidos, disseram testemunhas. Duas testemunhas disseram que a polícia e ambulâncias correram para o distrito de Rabiah, onde a embaixada está localizada.

A área é um ponto crítico para frequentes manifestações contra Israel. O reino tem sido o cenário de alguns dos maiores protestos pacíficos em todo o Oriente Médio sobre a guerra de Israel contra o grupo islâmico palestino Hamas em Gaza.

Muitos dos 12 milhões de cidadãos da Jordânia são de origem palestina, eles ou seus pais foram expulsos ou fugiram para a Jordânia nos combates que acompanharam a criação de Israel em 1948. Muitos têm laços familiares no lado israelense do Rio Jordão.

O tratado de paz de 1994 da Jordânia com Israel é impopular entre muitos cidadãos que consideram a normalização das relações uma traição aos direitos de seus compatriotas palestinos.

(Reportagem de Suleiman Al-Khalidi e Jaidaa Taha e Menna Alaa)