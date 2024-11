Mulher é baleada em carro no Rio; PM 'confundiu com bandido', diz família

Uma mulher de 28 anos foi baleada após sair de um hospital no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Sara Regina Cardoso estava dentro do carro com o marido quando foi atingida na região do abdômen. O caso aconteceu na rua Silva Rabelo, no bairro do Méier, na tarde da quinta-feira (21).

A mulher foi socorrida ao Hospital Souza Aguiar e passou por cirurgia para retirar parte do intestino. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Sara seguia internada com estado de saúde estável na manhã desta sexta-feira (22).

PMERJ alega que tiros foram resultado de "confronto", versão que a família da vítima nega. Em nota enviada ao UOL, a Polícia Militar afirmou que abordou um carro na via, que os ocupantes do veículo reagiram com tiros e que a passageira de outro carro que passava pelo local foi atingida.

"Polícia confundiu com bandido", diz família. Em publicação nas redes sociais, Daniel Cardoso, irmão de Sara, afirmou que a versão de que a PM estava em confronto com bandidos é falsa. Ele afirmou que o cunhado dele, que dirigia o veículo, não viu qualquer troca de tiros no local.

Sara foi atingida após sair do Centro Pediátrico da Lagoa, onde a filha, de cinco anos, está internada. A menina se recupera de uma infecção, segundo publicação de familiares.

Fuzil usado na ação policial foi apreendido pela Polícia Civil. O caso foi registrado na 26ª DP e "um procedimento apuratório será instaurado para analisar as circunstâncias da ação", disse a PMERJ em nota.

A polícia confundiu o carro com [carro de] bandido e meteu bala. Infelizmente, pegou na minha irmã. A minha irmã está na sala cirúrgica. Aqui, olha só, a marca das balas, dos profissionais, que não sabem nem diferenciar bandido.

Daniel Cardoso, irmão de Sara, em publicação nas redes sociais