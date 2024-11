Polícia mira grupo que roubava dados de clientes em agências do BB

A Polícia Civil do Rio deflagrou hoje a quarta fase da Operação Chave Mestra contra um esquema de fraudes bancárias em agências do Banco do Brasil.

O que aconteceu

Criminosos recrutavam funcionários e terceirizados para conseguir acesso ao sistema interno do banco. Eles conectavam modens e roteadores clandestinos em equipamentos do Banco do Brasil para obter dados sigilosos de clientes.

Dados eram manipulados em esquema de fraude financeira. Os ataques aconteceram em agências no Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Vila Isabel e Centro, na capital, além de unidades nos municípios de Niterói, Tanguá, Nilópolis e Duque de Caxias, informou o Ministério Público, que participa da operação.

Grupo causou prejuízo de mais de R$ 40 milhões em 11 meses. A invasão foi identificada pela Unidade de Segurança Institucional do Banco do Brasil, que fez a denúncia à polícia em julho.

Polícia cumpre 16 mandados de busca e apreensão contra 11 investigados em São Gonçalo, Taquara, Barra da Tijuca, Praça Seca, Magé, Recreio dos Bandeirantes, Pechincha, Cidade de Deus, Magalhães Bastos e Irajá. Eles podem responder por organização criminosa e invasão de dispositivo de informática.

Em nota, o Banco do Brasil disse que colabora com as investigações. "O BB informa que as investigações iniciaram a partir de apuração interna que detectou irregularidades as quais foram comunicadas às autoridades policiais. O BB possui processos estabelecidos para monitoramento e apuração de fraudes contra a instituição".