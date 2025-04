Influencer digital foragido há 170 dias pede audiência por videoconferência

O TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) negou um pedido da defesa do influenciador Vitor Vieira Belarmino para que ele participasse virtualmente da audiência marcada para hoje. Belarmino é considerado foragido desde 25 de outubro de 2024.

O que aconteceu

Vitor Vieira Belarmino é réu por atropelar e matar Fábio Toshiro Kikuta, em julho de 2024. Ele teve a prisão preventiva decretada em 24 de setembro e é considerado foragido desde 25 de outubro de 2024.

A audiência do caso está marcada para hoje. Anteontem, o tribunal julgou o pedido da defesa para que o réu participasse por videoconferência.

A juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis negou o pedido. Segundo ela, aceitar a solicitação seria equivalente a uma permissão do judiciário para que o homem continue fugindo da cadeia.

Outras decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) e do STJ (Superior Tribunal de Justiça) também embasaram a decisão da juíza. "O princípio da lealdade processual impede que o réu se beneficie de sua condição de foragido para participar de audiências por videoconferência."

Por fim, a decisão deixa claro que Belarmino tem o direito de comparecer na audiência, mas de forma presencial. O influencer responde pelos crimes de homicídio, omissão de socorro e fuga do local do acidente.

O UOL entrou em contato com a defesa de Vitor Vieira Belarmino e aguarda um retorno.

Relembre o caso

Fábio Toshiro e sua noiva, Bruna Villarinho, tinham acabado de chegar da cerimônia de casamento do casal. Por volta de 22h40 do dia 13 de julho, eles deixaram o sítio onde ocorreu o casamento para ir ao hotel, onde passariam parte da lua de mel.

Casal chegou ao Hotel CS Design, fez o check-in e subiu para deixar as malas e trocar de roupa. Toshiro quis olhar o mar com Bruna e, ao atravessar a avenida Lúcio Costa, por volta das 23h20, foi atropelado e morreu. Bruna não foi atingida, mas, segundo sua advogada, ficou traumatizada com o que aconteceu.

A viúva da vítima chegou a criar páginas nas redes sociais para procurar o suspeito. De acordo com Bruna, a intenção é mostrar registros do influenciador para auxiliar as pessoas a achá-lo.

Com exceção do influencer, todos já foram ouvidos pelas autoridades. Uma testemunha informou que o impacto fez com que o corpo de Toshiro fosse projetado para dentro do carro. Os ocupantes saíram, tiraram a vítima e a deixaram na via pública antes de fugir.

Vitor nega que tenha bebido antes do acidente. "Em momento algum ingeri bebida alcoólica. Todos os vídeos mostram claramente que a bebida era da Amanda. A prisão foi decretada em cima da bebida, mas todas as manchas estavam do lado do carona", afirmou ele em entrevista à Record, em 6 de abril.

Fiz de tudo para evitar. Eu não peguei o carro, perdi a direção e atropelei: ele entrou na frente do meu carro, eu desviei, saí da frente dele e ele caiu em cima do meu carro. Isso é claro nas imagens. Vitor Belarmino em entrevista à Record

O carro, BMW 428I, guiado pelo influenciador acumula mais de R$ 17 mil em dívidas. Constam multas por excesso de velocidade, por dirigir na contramão, por CNH vencida, por dirigir usando o celular, por falta de licenciamento e por falta de uso de cinco de segurança.