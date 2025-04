Mercosul autoriza ampliação de exceções à tarifa externa do bloco

(Reuters) - Os quatro países do Mercosul poderão ampliar a lista de exceções à tarifa externa comum do bloco em até 50 códigos tarifários, de acordo com uma decisão tomada nesta sexta-feira durante reunião de chanceleres do bloco, em Buenos Aires.

Segundo nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, a decisão foi tomada devido aos "desafios do contexto internacional", em meio à instabilidade geopolítica causada pela nova onda de tarifas comerciais implementada pelos Estados Unidos.

Atualmente, o Brasil tem direito a 100 exceções à TEC. As novas exceções terão que ser aprovadas pela Câmara de Comércio Exterior (Camex).

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)