ONS passa a ver queda de 1,6% da carga de energia no Brasil em abril

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) revisou sua projeção de carga de energia no Brasil em abril, passando a estimar agora uma queda de 1,6% na comparação anual, a 80.336 megawatts médios, ante alta de 1,7% projetada há uma semana.

Não ficou imediatamente claro o que motivou a revisão da projeção pelo órgão.

Para o nível dos reservatórios de hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste, subsistema que concentra a maior capacidade de armazenamento do país, o ONS estima 69,4% ao final deste mês, contra 68,5% esperados há uma semana.

Já as chuvas que deverão chegar às hidrelétricas ao longo de abril continuaram estimadas abaixo da média histórica, com 74% no Sudeste/Centro-Oeste (ante 69% da média na projeção anterior), 56% no Sul (ante 59% da média na projeção anterior), 27% no Nordeste (ante 26% da média na projeção anterior), e 79% no Norte (ante 81% da média na projeção anterior).

(Por Letícia Fucuchima)