Além da primeira classe: conheça a nova cabine premium da Lufthansa

A companhia aérea Lufthansa lançou uma nova experiência de viagem para passageiros da primeira classe em voos de longa distância. Há duas opções de suítes para cinco destinos selecionados no primeiro semestre deste ano. A cabine está disponível a partir de £ 14,5 mil (R$ 110 mil).

O que aconteceu

Hóspedes da Suíte Plus podem aquecer ou resfriar seus assentos de quase um metro de largura. As cabines separadas, com paredes altas e porta com fechadura, são equipadas com uma grande mesa e um assento amplo, além de uma tela de até 43 polegadas e fones de ouvido sem fio. O quarto também tem guarda-roupa e luminárias individuais.

Suite Plus da Lufthansa conta com serviços premium Imagem: Divulgação/Lufthansa

A Suite Plus conta com dois assentos amplos que podem ser combinados para formar uma cama de casal. Para o passageiro individual, há a opção de usar a cabine dupla como um casal, garantindo ainda mais espaço e comodidade.

A tripulação serve o menu gourmet no horário solicitado pelos hóspedes. A comida pode ser levada para consumo nas suítes privativas, na ampla mesa da primeira classe ou no restaurante.

É possível formar uma cama de casal com os assentos da Suite Plus da Lufthansa Imagem: Divulgação/Lufthansa

A experiência está disponível em todos os voos de Munique para São Francisco, Chicago, San Diego, Xangai e Bengaluru. Desde fevereiro, oito aeronaves A350-900 já voaram com a nova estrutura da primeira classe. A modernização da frota existente com o Lufthansa Allegris também inclui o Boeing 747-8.

Remodelação faz parte do centenário da empresa, celebrado em 2026. A Lufthansa também está revisando todos os componentes de serviço em voos de longa distância em todas as classes: oferta culinária, louças, travesseiros, cobertores, kits de amenidades e o serviço de bordo.

Desde o ano passado, viajantes podem usar a função de localização Apple AirTag para fornecer localização de seu AirTag por meio dos canais digitais de rastreamento de bagagem da Lufthansa. Os lounges em Newark e Heathrow, em Londres, foram completamente remodelados, e mais 30 lounges serão reformados ainda este ano.