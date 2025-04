Procurado pela Interpol por tráfico é preso ao desembarcar no Rio

Um homem procurado nos EUA suspeito de envolvimento com cartéis mexicanos foi preso ontem no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu?

A prisão ocorreu logo após o desembarque, uma vez que ele figurava na lista da Difusão Vermelha de procurados da Interpol. O dominicano, de 34 anos, era procurado nos EUA pelos crimes de tráfico transnacional de drogas e organização criminosa. Com ele foi apreendido um passaporte espanhol falso.

Segundo as autoridades americanas, o homem integra uma organização criminosa ligada a cartéis mexicanos. Essa organização seria responsável pela distribuição de cocaína dentro dos EUA, transportando droga do estado do Texas para a Filadélfia.

Após o desembarque, a Polícia Federal entrou em contato com a representação da Interpol no Brasil. A Interpol, por sua vez, apresentou, em caráter de urgência, o pedido de prisão para fins de extradição ao Supremo Tribunal Federal, que expediu o mandado.

O dominicano foi encaminhado ao sistema prisional do estado do Rio, onde permanece à disposição da Justiça enquanto aguarda a ordem de extradição.