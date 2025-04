Contrapeso a Trump virá, mas destruição até lá será grande, diz consultoria

O presidente americano, Donald Trump, testa os poderes do Executivo de maneira inédita e o poder de destruição de suas ações é grande em curto prazo, avaliou Christopher Garman, diretor-executivo da Eurasia Group (empresa de consultoria de risco político), em entrevista ao Mercado Aberto hoje no Canal UOL.

A gente tem um poder de Estado enorme enquanto o presidente Trump está testando os poderes do Executivo de uma maneira que nunca foi testada na história recente americana.

Agora, o grande contrapeso, acredito eu, virá. Que será a queda de apoio popular, uma destruição econômica, o setor privado vai começar a chiar de uma forma muito mais agressiva, os republicanos vão começar a ficar preocupados com as repercussões dessa estratégia, vão ter uma derrota nas eleições no ano que vem e a Casa Branca tende a reagir a isso. A dificuldade é que isso demora e o poder de destruição é grande nesse curto prazo.

Christopher Garman, diretor-executivo da Eurasia Group

Para Christopher Garman, a falta de oposição do Congresso às ações de Trump é racional, porém o Judiciário americano precisa agir com mais celeridade.

Sobre os famosos pesos e contrapesos, eu acho uma grande surpresa, ao olhar o desenrolar desses primeiros meses de mandato, que o sistema de "checks and balances'' não é tão rápido ou forte quanto se imaginava.

Primeiro, eu não vejo como uma grande surpresa que o Congresso americano não está se colocando como contrapeso à Casa Branca. Nós temos um sistema bipartidário nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump tem um apoio maciço dentro da base republicana e eles têm controle das duas casas. Se você se opõe qualquer medida que o governo está colocando, você paga um custo eleitoral enorme. Então, eu achei um comportamento racional.

O que pega um pouco mais é a falta de um contrapeso do Judiciário. Trump tem testado vários limites legais, até o uso de um mecanismo de fazer tarifas, uma medida de emergência normalmente utilizada durante o período de guerra, está sendo utilizada para fazer uma tarifa global. Isso pode ser contestado na Justiça ou vai ter que ser codificado em lei pelo Congresso, mas o desafio é que o sistema Judiciário americano demora para poder reagir.

