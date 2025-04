Pots usa fotos de atos de 2024 para questionar estimativa de público da USP

Do UOL, no Rio

Uma publicação que circula nas redes sociais usa duas fotos de manifestações bolsonaristas do ano passado para questionar a estimativa de público da USP feita para o ato pró-anistia do último domingo.

O que diz o post

A publicação usa duas fotos de manifestações bolsonaristas de 2024 com a seguinte legenda: "Segundo a USP, ato por anistia liderado por Bolsonaro reúne 44,9 mil pessoas na avenida Paulista". O post usa ainda um vídeo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em que ele diz para o público "parece que não tem ninguém. Tem gente ou não tem? Quem veio de graça?". Em seguida, o vídeo exibe imagens da manifestação de bolsonaristas do domingo.

Por que é falso

As fotos do post são de 2024. Em uma busca reversa pelas imagens foi possível encontrá-las publicadas em links com datas de setembro de 2024 para a primeira foto (veja aqui) e de fevereiro de 2024 para a segunda foto (aqui, aqui e aqui).

Obra do anexo do museu indica que as fotos são antigas. No post verificado, o anexo do Masp aparece coberto por causa da obra. O edifício Pietro Maria Bardi foi inaugurado no dia 28 de março de 2025 e já não estava em obra no domingo, dia da manifestação.

Domingo teve 1/4 do público de 2024. Segundo estimativa do Monitor do Debate Político do Cebrap e da USP junto com a ONG More in Common com base em imagens aéreas e uso de inteligência artificial, a manifestação de ontem reuniu cerca de 44,9 mil pessoas na avenida Paulista. Em fevereiro de 2024, a mesma metodologia indicou que o número foi de 185 mil pessoas.

Estimativa de ato em setembro foi de 45 mil, segundo a USP. A manifestação convocada por bolsonaristas que aconteceu no dia 7 de setembro de 2024 e pedia o impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes teve público estimado de 45 mil pessoas, de acordo com o Monitor do Debate Político no Meio Digital, da USP.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de mil curtidas.

