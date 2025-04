Últimas notícias de Bolsonaro hoje: veja estado de saúde do ex-presidente

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal na manhã de hoje e foi hospitalizado. Segundo a última atualização, ele já se encontra sem dores.

O que aconteceu

Médico diz que Bolsonaro (PL) está clinicamente estável e, se a família decidir, poderá ser removido de UTI aérea para São Paulo. O diretor-geral do hospital Rio Grande, Dr. Luiz Roberto Fonseca, disse que a decisão sobre a transferência é da família. "Clinicamente, o ex-presidente está tão estável que teria condições de remoção em UTI aérea, ou seja, acompanhada por médicos e enfermeiros", falou.

Até agora, não há recomendação de cirurgia, diz médico. Ele explicou, porém, que é necessário confirmar o quadro por meio de uma tomografia computadorizada com contraste, que o ex-presidente realizaria no início da tarde.

O paciente está estável, melhorou da dor, está com sonda nasogástrica, que é o procedimento padrão para diminuição da pressão intestinal. A resposta foi positiva. A primeira resposta clínica é a diminuição da distensão e da dor. A próxima é voltar a ter a funcionalidade fisiológica do intestino. Dr. Luiz Roberto Fonseca, diretor-geral do hospital Rio Grande

Dor que levou o ex-presidente ao hospital é "difusa", sem localização específica. Fonseca afirmou que dores "sem um ponto focal" em pacientes que já foram submetidos a múltiplas cirurgias, como é o caso de Bolsonaro, geram preocupação com a possível formação de hérnias internas, quando rotações prendem o intestino e aumentar a dor. Ele destacou, porém, que por ora não há evidências de que isso tenha acontecido com o ex-presidente.

Bolsonaro sentiu fortes dores na região do abdômen e buscou atendimento médico. O problema seria em decorrência do atentado do qual foi vítima, quando levou uma facada em 2018. Segundo pessoas próximas a Bolsonaro, ele não dormiu bem durante a noite e começou a sentir o mal-estar por volta das 5h. O desconforto começou durante um tour pelo Nordeste, na cidade de Santa Cruz (RN).

Ex-presidente chegou a ir à primeira agenda do tour, mas o mal-estar teria se intensificado. O ex-ministro Gilson Machado informou que, nas primeiras horas da manhã, ligou para o médico para obter mais informações, mas Bolsonaro teria insistido para ir a essa primeira agenda. Ele passou mal entre a primeira e a segunda agenda, segundo o ex-ministro que o acompanhava.

Pessoas próximas ao ex-presidente informaram que ele estava com a barriga inchada. Segundo aliados, Bolsonaro relatou que sentia muitas dores no momento em que deu entrada no hospital em Santa Cruz.

Durante a manhã, ex-presidente foi transferido para Natal com um helicóptero disponibilizado pela governadora do estado, Fátima Bezerra (PT). Ele deve passar por um procedimento de lavagem intestinal no hospital da capital do estado. De acordo com pessoas que faziam o tour, ele cancelou toda a agenda do dia.

Interior da aeronave cedida pela governadora do RN, Fátima Bezerra (PT), para transferir Bolsonaro para Natal Imagem: Divulgação/Governo RN

Equipe médica foi preparada para receber ex-presidente. Segundo o médico que atendeu Bolsonaro no hospital municipal Aluízio Bezerra, em Santa Cruz, Evandro Carvalho, ele estava com muita dor abdominal quando chegou a unidade. "Prontamente, a gente já preparou a equipe do hospital, com todos os profissionais", disse Evandro.

Filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro confirmou que o pai sentiu fortes dores abdominais. "Mesmo assim, iniciou suas atividades e, no percurso, não aguentando mais as dores, foi levado ao hospital de Santa Cruz (RN), onde foi avaliado com reflexos de aderências (consequências permanentes da facada que sofreu) e, então, foi sedado para exames", afirmou em seu perfil no X. Ele disse também que Bolsonaro "está acordado e lúcido".

Tour pelo Nordeste cancelado

A visita de Bolsonaro a cidades do Nordeste que teve início hoje foi cancelada. O plano é fortalecer a presença do PL pela região, lançando o projeto Rota 22, cujo objetivo é realizar uma série de visitas, oficinas e seminários pelo país — e o começo seria pelo Rio Grande do Norte.

Bolsonaro visitaria três cidades do interior do Rio Grande do Norte. Havia planos de que o ex-presidente ampliasse o roteiro para outros estados nos próximos meses. Ele está acompanhado do líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho (PL-RN).

Tour pelo Nordeste mira eleições de 2026. A ideia de rodar o Brasil para divulgar pautas da direita teve apoio de Marinho. O projeto quer ampliar a base política do PL, identificar novas lideranças e estruturar um plano de desenvolvimento regional.