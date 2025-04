Presidente do Banco Master se reúne com Galípolo e 2 diretores do BC em Brasília

O presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, deixou a sede do Banco Central, em Brasília, no início da tarde desta sexta-feira, 11. Ele teve uma reunião com o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, que estava marcada para ocorrer de 9 horas às 10 horas. Vorcaro não falou com a imprensa.

Fora do rito comum, o carro de Vorcaro deixou a sede do BC por uma entrada de garagem, e não pela saída.

O trânsito na rua em frente à sede da autarquia foi bloqueado instantes antes da saída do banqueiro.

O Banco de Brasília (BRB) anunciou no dia 28 de março a intenção de comprar 58% das ações do Master pelo valor de R$ 2 bilhões. O BC ainda precisa autorizar a transação.

Reunião também com dois diretores do BC

Além de ter se encontrado com Galípolo, o presidente do Banco Master também se reuniu nesta sexta-feira com dois diretores da autarquia: o de Fiscalização, Ailton Aquino, e o de Organização do Sistema Financeiro e Resolução, Renato Gomes.

A reunião com os diretores aconteceu das 10 horas às 12 horas, segundo a agenda do BC.

Ambas as reuniões foram na sede da autarquia, em Brasília. A reunião com Vorcaro não constava na agenda de Aquino e Gomes, mas foi adicionada nesta sexta.