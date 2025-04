Bolsonaro faz procedimento no estômago e médico não descarta cirurgia

Após passar mal e receber um atendimento na emergência de um hospital em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi transferido para Natal, capital do Estado, onde recebe um tratamento no estômago. Ao Estadão, o médico Antônio Luiz Macedo explicou que o procedimento, por enquanto, é clínico, dispensando a necessidade de cirurgia. A opção por uma intervenção do tipo, no entanto, não está descartada.

"Não indiquei a cirurgia, mas não está totalmente descartada", disse Macedo, que atende o ex-presidente, mas não o acompanha em Natal. Havendo a necessidade de cirurgia, o mais provável é que Bolsonaro seja transferido para a capital paulista.

O médico explicou que, como o quadro de Bolsonaro não é grave, os procedimentos aplicados pelo Hospital Rio Grande, da capital potiguar, são suficientes. O ex-presidente é tratado com antibióticos está recebendo cuidados de hidratação, controle da pressão e remoção de líquido do estômago por meio de uma sonda. Antônio Macedo avalia que as dores sentidas por Jair Bolsonaro podem ter sido causadas por alimentos mal mastigados.

Até passar mal, o ex-presidente estava em turnê por Estados do Nordeste, apelidada de "Rota 22". O objetivo da excursão é se aproximar do eleitorado da região. Na última eleição presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Bolsonaro nos nove Estados do Nordeste com uma margem expressiva de votos.

Sentindo dores abdominais, Bolsonaro deu entrada no Hospital Municipal Aluízio Bezerra, em Santa Cruz. Segundo a unidade, o ex-presidente foi caminhando até a ambulância, que o levou até o estádio da cidade, o Iberezão. De lá, um helicóptero levou Bolsonaro para a capital do Estado.

Jair Bolsonaro foi vítima de uma facada durante um evento da campanha à Presidência da República em 2018 em Juiz de Fora (MG). O então candidato foi atendido na cidade mineira e transferido para São Paulo. Ele já realizou cinco cirurgias abdominais desde então, além de outras intervenções médicas por complicações da facada. Antes do incidente desta sexta-feira, 11, a última vez havia sido em maio do ano passado, quando foi internado às pressas em um hospital de Manaus (AM).