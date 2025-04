Bolsonaro pode viajar de UTI aérea a SP se família decidir, diz médico

O diretor-geral do hospital Rio Grande, Dr. Luiz Roberto Fonseca, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está clinicamente estável e, se a família decidir, poderá ser removido de UTI aérea para São Paulo.

O que aconteceu

O ex-presidente foi internado em Natal após passar mal durante visita ao interior do Rio Grande do Norte. Fonseca disse que a decisão sobre a transferência é da família. "Clinicamente, o ex-presidente está tão estável que teria condições de remoção em UTI aérea, ou seja, acompanhada por médicos e enfermeiros", falou.

Até agora, não há recomendação de cirurgia, diz médico. Ele explicou, porém, que é necessário confirmar o quadro por meio de uma tomografia computadorizada com contraste, que o ex-presidente realizaria no início da tarde.

O paciente está estável, melhorou da dor, está com sonda nasogástrica, que é o procedimento padrão para diminuição da pressão intestinal. A resposta foi positiva. A primeira resposta clínica é a diminuição da distensão e da dor. A próxima é voltar a ter a funcionalidade fisiológica do intestino

Dr. Luiz Roberto Fonseca, diretor-geral do hospital Rio Grande

Dor que levou o ex-presidente ao hospital é "difusa", sem localização específica. Fonseca afirmou que dores "sem um ponto focal" em pacientes que já foram submetidos a múltiplas cirurgias, como é o caso de Bolsonaro, geram preocupação com a possível formação de hérnias internas, quando rotações prendem o intestino e aumentar a dor. Ele destacou, porém, que por ora não há evidências de que isso tenha acontecido com o ex-presidente.