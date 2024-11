Trump escolhe Howard Lutnick para comandar Departamento de Comércio

WASHINGTON (Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que nomeará o CEO de Wall Street, Howard Lutnick, para o cargo de secretário de Comércio, onde supervisionará a agência que se tornou a arma preferida contra o setor de tecnologia da China.

Diretor da corretora Cantor Fitzgerald, Lutnick também terá responsabilidade direta pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, disse Trump.

Ao escolher Lutnick, Trump traz para seu governo um amigo de longa data que apoia a visão do republicano de trazer empregos da área de manufatura de volta aos EUA e promover a adoção de criptomoedas.

O Departamento de Comércio supervisiona uma miscelânea de funções distintas, desde a regulamentação da navegação oceânica à realização do censo. Mas sua supervisão dos controles de exportação norte-americanos o colocou no centro da guerra tecnológica entre os EUA e a China.

Lutnick também dirige a corretora BGC Group, é presidente do Newmark Group, empresa de serviços imobiliários comerciais, e da FMX, plataforma de propriedade de alguns dos maiores bancos e corretores de Wall Street.

Sob o temor da possibilidade de Pequim usar tecnologia norte-americana como arma para fortalecer seu Exército, tanto o governo de Trump quanto o de Biden usaram agressivamente as autoridades do Departamento de Comércio para impor regulamentações para interromper o fluxo de tecnologia norte-americana e estrangeira para a China -- com ênfase especial nos semicondutores e nos equipamentos usados para fabricá-los.

Nos últimos dois anos, os EUA emitiram controles de exportação abrangentes sobre chips avançados e equipamentos de fabricação de chips para a China, o que limitou seu acesso a chips de ponta para inteligência artificial e equipamentos necessários para produzir a próxima geração de semicondutores.

Ao contrário de outros membros do círculo interno de Trump, Lutnick não fala sobre a China com frequência. Ele é um grande defensor de tarifas, especialmente contra a China. De acordo com o New York Times, o banqueiro de investimentos disse em uma entrevista de podcast no mês passado: "Não tribute nosso povo. Em vez disso, faça dinheiro. Aplique tarifas à China e ganhe 400 bilhões de dólares".

A Cantor Fitzgerald tem escritórios em Hong Kong. No ano passado, a Cantor Fitzgerald subscreveu a IPO da empresa chinesa de biotecnologia Adlai Nortye na NASDAQ, primeira empresa chinesa bem-sucedida a ser listada desde que Pequim implementou novas regras exigindo que empresas chinesas obtenham um registro especial antes de listar ações no exterior.

O próximo secretário de Comércio será responsável pela aplicação de uma série de regras implementadas para impedir o desenvolvimento da inteligência artificial na China e manter algumas de suas maiores empresas de tecnologia, incluindo a Huawei Technologies e a Semiconductor Manufacturing International, vários passos atrás da concorrência global em tecnologias-chave.

Durante o primeiro mandato de Trump, o Departamento de Comércio "iniciou por conta própria" dezenas de investigações antidumping e antissubsídios contra as importações chinesas, em vez de esperar por petições dos fabricantes dos EUA.

Como copresidente da equipe de transição de Trump, Lutnick vinha sendo considerado há semanas um possível candidato a um cargo no governo Trump, incluindo o de secretário do Tesouro.

Nascido nos subúrbios de Long Island, na cidade de Nova York, com experiência em comércio e imóveis, Lutnick tem sido um dos principais defensores de Trump em Wall Street, organizando eventos de arrecadação de fundos e divulgando suas políticas na imprensa.

