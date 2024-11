O que tem no cofre que pode salvar a humanidade em caso de apocalipse?

Criado para salvar a humanidade, o Svalbard Global Seed Vault (cofre global de sementes de Svalbard, na tradução livre) fica em um arquipélago na Noruega e promete proteger a biodiversidade das culturas.

O que exatamente tem dentro do cofre?

Apelidado de cofre do "Juízo final", "Arca de Noé" e "Cofre do Apocalipse", o espaço é uma reserva de sementes para uso em caso de um evento apocalíptico ou uma catástrofe global — prometendo oferecer proteção de longo prazo para um dos recursos naturais mais importantes do planeta.

Atualmente, a instalação abriga 1,2 milhão de amostras de sementes de todas as partes do planeta, de acordo com o The Guardian. Segundo a Embrapa, o Brasil tem 5.122 amostras depositadas.

"Dentro deste edifício há 13 mil anos de história agrícola", disse Brian Lainoff, coordenador de parcerias da Crop Trust, que administra o cofre, à Time.

O cofre foi inaugurado em 2008. Ele é operado em uma parceria entre o Ministério Norueguês de Alimentos e Agricultura, o banco regional de genes NordGen e o Crop Trust, uma organização internacional independente. A ideia, no entanto, foi concebida na década de 1980 por Cary Fowler, ex-diretor executivo do Crop Trust, e só começou a se tornar realidade depois que um Tratado Internacional de Sementes negociado pela ONU foi assinado em 2001.

Como ele funciona?

Para o armazenamento ideal das sementes, é necessária uma temperatura de -18°C. No cofre, elas ficam armazenadas em pacotes embalados a vácuo e tubos de ensaio em grandes caixas empilhadas em prateleiras que vão do chão ao teto. O cofre tem uma capacidade de armazenamento de 4,5 milhões de variedades de culturas.

Condições ideais. O permafrost, uma camada da crosta terrestre que está permanentemente congelada, além das rochas espessas, garantem que as amostras de sementes permaneçam congeladas mesmo sem energia.

Os baixos níveis de temperatura e umidade dentro do local garantem uma baixa atividade metabólica, mantendo as sementes viáveis por longos períodos.

Por que Svalbard?

Foi justamente por seu afastamento que Svalbard foi escolhida como o local do cofre. O arquipélago é o local no norte mais distante que uma pessoa pode chegar com um voo regular.

Embora sua entrada seja visível e reconhecível, o cofre em si está a mais de 100 metros dentro da montanha.

A área é geologicamente estável. Além disso, o cofre também fica acima do nível do mar, protegido de possíveis inundações de acordo com o pior cenário de aumento do nível do mar, segundo o site da Crop Trust, que administra o cofre.

*Com matéria de junho de 2023